CEO Huawei zapowiada walkę o przetrwanie. Może się nie udać

Huawei zaciąga hamulec ręczny.

Niepewna przyszłość Huawei

Pamiętam jeszcze dzień, w którym polski oddziałogłosił, że firma ta wysunęła się na prowadzenie pod względem udziałów w rynku smartfonów w Polsce. Z końcem maja 2018 roku IDC podało, że w 1. kwartale 2018 roku producent ten zdobył 32 procent udziałów, wyprzedzając firmę Samsung legitymującą się wynikiem na poziomie 31 procent udziałów. Od tego czasu zmieniło się wszystko. Ban nałożony na Huawei przez Stany Zjednoczone sprawił, że producent ten dziś w Polsce ma mniej niż 1 procent rynku smartfonów, głównie za sprawą braku możliwości oferowania usług Google na swoich urządzeniach. Huawei radzi sobie fatalnie w zasadzie wszędzie poza Chinami.wydał ważny komunikat w sprawie przyszłości firmy.Dyrektor generalny Huawei Ren Zhengfei miał przekazać pracownikom, że trudne czasy gospodarcze stanowią realne zagrożenie dla losów firmy. Raporty w chińskich Yucai i NetEase sugerują, że w wiadomości przesłanej za pośrednictwem wewnętrznych sieci komunikacyjnych firmy, zapowiedziano priorytetyzowanie płynności finansowej i przychodów ponad ewentualny wzrost.Ren Zhengfei uważa, że globalną gospodarkę czeka nawet dekada obniżonego popytu, z bardzo trudnymi latami spodziewanymi od 2023 do 2025 roku - to w tym okresie Huawei będzie musiał walczyć o przetrwanie. Powinno to być również ważna wskazówka dla konsumentów do zaciskania pasa i pewnych... optymalizacji swojego stylu życia.CEO Huawei podobno napisał, że nie jest pewien, czy Huawei przetrwa najtrudniejszy okres przypadający na lata 2023/2024. Dyrektor generalny za taki obrót sprawa obwinia kombinację komplikacji gospodarczych po COVIDzie, wojnę rosyjsko-ukraińską i amerykańskie sankcje.