Nareszcie. Honor 70 i Honor Tab 8 będzie można kupić w Europie. Premiera na IFA 2022

Honor oficjalnie powraca.

Źródło: Honor

Specyfikacja Honor 70

Źródło: Honor

Źródło: Honor

Specyfikacja Honor Tab 8

Źródło: Honor

Ile zapałajmy za nowości honor?

Już 2 września tego roku Honor 70 zostanie ponownie zaprezentowany – tym razem dla Europy – podczas targów IFA 2022. To bez dwóch zdań świetna informacja, gdyż to bardzo dobry smartfon klasy średniej z usługami Google, co z pewnością przełoży się na większe zainteresowanie. Do tego jeszcze na Starym Kontynencie zadebiutuje nowy tablet marki Honor Pad 8 z 12-calowym wyświetlaczem.Nie da się ukryć, że informacje dotyczące powrotu Honor na targi IFA w Berlinie to znak, że marka chce na poważnie powalczyć o klienta na Starym Kontynencie. Niewątpliwie jest to szansa nie tylko dla firmy, ale przede wszystkim dla klientów, gdyż oferta Honora jest bogata i w zasadzie obejmuje urządzenia z każdego przedziału cenowego, w tym składany model Honor Magic V . Do tego jeszcze tytułowy Honor 70 i Honor Pad 8, którym warto poświęcić chwilę przed premierą w Berlinie.Honor 70 wyposażony został w 6,67-calowy wyświetlacz wykonany technologii AMOLED o rozdzielczości FHD+ (1080 x 2400 pikseli), charakteryzujący się częstotliwością odświeżania dochodzą do 120 Hz. Do tego nie zabrakło oczywiście wsparcia dla HDR10+ i do tego jeszcze obsługi 10-bitowej głębi kolorów. Do tego jeszcze ekran ma zagięte dłuższe boki, co z pewnością przekłada się nie tylko na wyższy komfort użytkowania, ale również walory estetyczne.Za jego działanie odpowiedzialny jest Qualcomm Snapdragon 778G 5G Plus (6 nm) z układem graficznym Adreno 642L, współpracujący z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane. Tutaj raczej zaskoczeniem nie jest, że została wykorzystana nowsza i zarazem szybka pamięć. Pamiętać jednak trzeba, że nie można jej rozbudować, gdy na wyposażeniu zabrakło czytnika kart microSD.Na tylnym panelu umieszczono wysepkę w dość nietypowym, choć ciekawym stylu. Jest ona zarezerwowana dla trzech obiektywów i diody doświetlającej LED. Honor 70 wykorzystuje 54-megapikselowy sensor Sony IMX800 z przysłoną obiektywu f/1.9, który Honor połączył z 50-megapikselowym aparatem ultraszerokokątnym i 2-megapikselowym sensorem płytkiej głębi ostrości. Przedni aparat oferuje natomiast 32 megapiksele.Specyfikacja obejmuje również: akumulator o pojemności 4800 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 66 W, głośniki stereofoniczne, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2 i transmiter podczerwieni. Smartfon po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą Androida 12 z Magic UI 6.1.W aluminiowej konstrukcji o grubości raptem 6.9 mm i wadze 520 gramów osadzono sporych rozmiarów wyświetlacz o przekątnej 12”. Jest to panel wykonany w technologii IPS i charakteryzujący się rozdzielczością 2000 x 1200 pikseli. Okalają go ramki o grubości 7.2 mm i wg producenta zajmuje około 87% powierzchni frotowego panelu. Takie parametry przekładają się na proporcje 10:6 i przyzwoite zagęszczenie pikseli na cal. W przypadku tego ekranu wspomnieć jeszcze trzeba, że jego maksymalna jasność to 350 nitów, a częstotliwość odświeżania jest standardowa i wynosi tylko 60Hz.Tablet został wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 680. Pod względem wydajności i ogólnych możliwości SoC jest wystarczający do wszystkiego, ale przede wszystkim sprawdzi się podczas codziennych czynności. Współpracuje z nawet 8 GB pamięci RAM w połączeniu z 128 GB pamięci na dane i aplikacje. Oczywiście nie zabrakło czytnika microSD umożliwiającego dalsze rozszerzenie. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem Magic UI 6.1.Oprogramowanie zapewnia obsługę podzielonego ekranu dla ponad 6000 aplikacji. Dostępne są również widżety, pływające okna i możliwość połączenia tabletu z wybranymi smartfonami marki Honor.Energię w Honor Tab 8 dostarcza akumulator o pojemności 7250 mAh, który jest jednym ze standardów. W połączeniu z zastosowanymi podzespołami, w tym energooszczędnym układem SoC pozwala uzyskać niezłe dobre czasy - około 22 godziny odtwarzania wideo. W zestawie sprzedażowym znajduje się ładowarka o mocy 22.5W, która jest w stanie naładować akumulator od zera do 1000% w około 126 minut.Na tylnym panelu tabletu umieszczono pojedynczy obiektyw o rozdzielczości 5 MP ze wsparciem dla nagrywania wideo w rozdzielczości 1080p. Do połączeń wideo zarezerwowano natomiast kamerę 5 MP zdolna rejestrować wideo również w rozdzielczości FHD.Pozostała specyfikacja obejmuje: dwuzakresowy moduł WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 ,a także USB typu C w standardzie 2.0 i ze wsparciem dla OTG.Ceny smartfona ze średniej półki ustalona została na 479.99 funtów (około 2680 zł) za wariant wyposażony w 128GB pamięci na dane. Natomiast zainteresowani modelem z podwojoną pamięcią dla użytkownika (256GB) będą musieli przygotować 529.99 funtów (2950 zł). Dostępne warianty kolorystyczne to: Midnight Black, Crystal Silver i Emerald Green.Pomimo tego, że tablet został wprowadzony w Chinach z trzema kombinacjami pamięci, Wielka Brytania otrzymała tylko wariant podstawowy - 4 GB RAM i 128 GB pamięci. Cena ustalona została na 269.99 GBP, a to po przeliczeniu daje nam około 1500 złotych.Nie jest jasne, czy w przypadku pozostałych rynków europejskich ceny i warianty będą identyczne, dlatego też trzeba poczekać do 2 września na oficjalną premierę.Źródło: Honor / fot. tyt. Honor