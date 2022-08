Acer jeszcze mocniej dba o środowisko z Chromebookami Vero 514 i wersją Enterprise

Azjatycka firma Acer już nie raz wykorzystywała do produkcji sprzętów lub ich opakowań materiały pochodzące z recyklingu lub wręcz plastik wydobyty z morza. Jednak w przypadku nowych Chromebooków zapowiedziała jeszcze większe skupienie się na ekologii. Koncern podkreśla też, że rozpoczął wdrażanie praktyk zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach już ponad dziesięć lat temu.

Laptop charakteryzuje się przemyślaną konstrukcją, która uwzględnia cały okres użytkowania. Łatwo go modernizować, naprawiać, demontować i recyklingować. Wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu w większości obszarów, w tym 30 proc. plastiku z recyklingu (PCR) w obudowie i 50 proc. plastiku PCR w nakładkach na klawisze oraz 100 proc. plastiku pochodzącego z oceanów na powierzchni touchpada. Poza tym 90 proc. opakowania z papieru pochodzącego z recyklingu.

Laptop Acer Chromebook Vero 514 z opcjonalnie dotykowym ekranem / Foto: Acer

Nowy komputer Acera na systemie Google Chrome OS ma naprawdę bardzo wydajne wnętrze. Został zaopatrzony w procesory Intel Core 12 gen z grafikami Intel Iris Xe. Ekran full HD (opcjonalnie dotykowy) o przekątnej 14 cali ma jasność na poziomie 300 nitów i w 100 proc. pokrycie przestrzeni barw sRGB. Laptopa można naładować do 50 proc. stanu akumulatora w zaledwie 30 minut. To zapewnia aż do 10 godzin standardowej pracy.