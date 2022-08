Niezwykły gamingowy monitor OLED Corsair z regulowaną krzywizną matrycy

Znany głównie z akcesoriów do PC i komputerowych części Corsair, zapowiedział zaawansowany gamingowy monitor Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 OLED. Sprzęt będzie zaprezentowany na Gamescom 2022, a niedługo później powinniśmy otrzymać informację o jego cenie i dostępności. Poza bardzo dobrymi parametrami, Xeneon Flex charakteryzuje się też unikalną i naprawdę rewolucyjną funkcją. Można w nim regulować zakrzywienie matrycy.

Współtworzony z LG Display nowy monitor Corsair / Foto: Corsair

Dostosuj wygięcie matrycy do swoich preferencji, monitor Corsiar może być płaski lub nawet z 800R

Graczy ucieszy szybka reakcja GtG na poziomie 0,03 ms i czas wyłączenia/włączenia piksela 0,1 ms. Odświeżanie zostało podwyższone do 240 Hz, a synchronizacja wyświetlanych klatek animacji jest zachowana dzięki zgodności z Nvidia G-Sync i AMD FreeSync Premium. Szczytowa jasność matrycy wynosi 1000 nitów, a współczynnik kontrastu 1350000:1. W takim wypadku można liczyć na naprawdę dobre wrażenia wizualne.Jednak nie to jest najważniejsze w Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 OLED. Producent zastosował unikalną możliwość regulacji zakrzywienia matrycy. Nie jesteście pewni czy wolicie płaski czy zaokrąglony ekran lub po prostu zależnie do danej aktywności sprawdzają się u was oba warianty? Nic straconego, nie musicie kupować dwóch urządzeń. Jak można przeczytać w informacji prasowej - "Użytkownicy w ciągu kilku sekund mogą dostosować krzywiznę ekranu do wyświetlanej zawartości: od zupełnie płaskiego do gier strategicznych czy pracy po realistyczne zakrzywienie 800R do symulacji, strzelanek i innych gatunków gier. Xeneon Flex OLED z najnowocześniejszym panelem gamingowym rzeczywiście zmienia zasady gry wśród wydajnych monitorów dla graczy."