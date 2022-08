Powrót do szkoły może być przyjemny. Ten sprzęt do tego zmotywuje

Przygotuj dzieci na koniec wakacji.

Urządzenie wielofunkcyjne Epson L3251

Idealna pomoc w nauczaniu, którą docenią i uczniowie i rodzice. Kompaktowa drukarka EcoTank typu 3 w 1 z funkcjami Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct ma wszystko, czego potrzeba, łącznie z przyciągającym wzrok panelem sterowania. To niezawodne urządzenie zamiast kartridży wykorzystuje zaawansowany system stałego zasilania w atrament oraz proste w użyciu butelki z atramentem, które zaprojektowano tak, aby ograniczyć ryzyko rozlania i powstawania zanieczyszczeń. Dołączony zapas atramentu, który wystarczy nawet na trzy lata (lub wydrukowanie 8100 stron w czerni oraz 6500 stron w kolorze), pozwoli zaoszczędzić do 90% na kosztach druku. Trzy lata, to także okres bezpłatnej gwarancji producenta (po rejestracji zakupu).

Urządzenie ma kompaktowe wymiary i łatwo ustawić je nawet na niewielkim biurku. Dodatkowo niewymagająca użycia ciepła, autorska technologia Heat Free firmy Epson, stosowana w drukarkach atramentowych, zużywa nawet do 83% mniej energii, co pozwala znacząco zmniejszyć koszty prądu. Ambasadorem serii Epson EcoTank jest Usain Bolt, sprinter, olimpijczyk, który dumnie promuje rozwiązania proekologiczne.

Halo H50G - domowy system Wi-Fi Mesh

Projektor Epson EF–12

Jeśli myślicie o tym, aby projektor stał się centrum domowej rozrywki i – w myśl zasady, że jeden obraz przekazuje tyle co 1000 słów – także nauki, to wybierzcie model Epson EF-12 . Kompaktowy, lekki i łatwy w obsłudze mini projektor z laserowym źródłem światła, co oznacza wieloletnią pracę bez potrzeby wymiany lampy, wyświetlający jasne i kolorowe obrazy o wyraźnych detalach. To sprzęt mobilny, który łatwo zabrać ze sobą wszędzie tam gdzie go będzie potrzebny. Rozmiar obrazu wielkości do 150 cali bije na głowę ekrany telewizorów, zapewniając realistyczne emocje, podczas grania czy oglądania filmów. Współczynnik kontrastu 2 500 000:1 zapewnia wyraźne odwzorowanie cieni i głębokie czernie.

Dzięki funkcji Android TV z powodzeniem może zastąpić tradycyjny TV, a opcja łączności bezprzewodowej pozwala przesyłać treści z telefonów, urządzeń do transmisji strumieniowej, laptopów, konsol do gier itp. Projektor jest kompatybilny z Asystentem Google, który ułatwia szybki dostęp do ulubionej rozrywki. Dzięki niemu możliwe jest także sterowanie urządzeniami z każdego miejsca w domu. Ten projektor to nie tylko zdumiewający obraz - to także świetny dźwięk. Wszystko za sprawą wbudowanego, wydajnego głośnika opracowanego przez Yamaha, który zapewnia czyste i wyraziste brzmienie.

TP-Link Deco X20-4G - domowy router 4G+ Wi-Fi 6

ASUS ROG BP1500G Backpack

Laptop HUAWEI MateBook D 15 2021

Monitor Philips 242E1GAJ/00

Smartfon Motorola G60s

Google Fitbit Versa 3

Acer Nitro 50

Już za kilka dni miliony uczniów w całej Polsce czeka powrót do szkół po zasłużonych wakacjach. Prezentujemy garść urządzeń i akcesoriów, które mogą przydać się młodzieży na przestrzeni nadchodzących długich miesięcy edukacji. Pośród nich znajdują się propozycje uniwersalne, przydatne zarówno w czasie nauki oraz wspomagające równie ważny udany od niej odpoczynek.Nic nie spowalnia nauki przed komputerem tak bardzo i nie wywołuje tak wielkiej frustracji, jak kiepsko działający internet. Podstawowym problemem większości polskich gospodarstw domowych jest słaby zasięg Wi-Fi. Tą niedogodność można jednak rozwiązać od ręki za sprawą domowego systemu Wi-Fi Mesh, takiego jak Mercusys Halo H50G . Dzięki niemu zasięg sieci Wi-Fi będzie rewelacyjny w całym domu lub mieszkaniu.Mercusys Halo H50G to szalenie prosty w obsłudze zestaw trzech urządzeń Halo, tworzących szybką i stabilną sieć Wi-Fi na powierzchni nawet 550 metrów kwadratowych. Halo H50G gwarantuje połączenia o prędkości nawet 1900 Mb/s w dwóch pasmach sieci Wi-Fi (5 GHz i 2,4 GHz) lub nieco wolniej poprzez porty gigabitowego Ethernetu, umieszczone w każdej z jednostek. Zarządzanie systemem z poziomu aplikacji jest bajecznie intuicyjne, a technologia płynnego roamingu zapewnia najlepsze możliwe parametry połączenia z siecią każdemu z podłączonych urządzeń.W domu lub mieszkaniu Twoim lub dziecka nie trzeba rozbudowanej sieci Wi-Fi Mesh? W porządku, ale wciąż powinien znaleźć się w nim router umożliwiający nawiązywanie stabilnych, szybkich i bezpiecznych połączeń z Internetem. Właśnie takim urządzeniem jest TP-Link Deco X20-4G . To sprzęt o tyle ciekawy, że zapewnia on nieprzerwane połączenie z siecią nawet w wypadku awarii usług stacjonarnych.TP-Link Deco X20-4G jest domowym routerem wykorzystującym najnowszy standard połączenia Wi-Fi 6, ale także oferującym łącze zapasowe 3G/4G po włożeniu karty SIM. Połączenia Wi-Fi 6 odbywają się tu z prędkościami sięgającymi 1800 Mb/s (1201 Mb/s dla 5 GHz i 574 Mb/s dla 2,4 GHz). Pobieranie i wysyłanie plików odbywa się tu z maksymalną dostępną dla danego łącza prędkością, co często pozwoli szybciej ukończyć zadania domowe i szybciej oddać się wirtualnej rozrywce. Obecność trzech gigabitowych portów Ethernetowych pozwala podpiąć do nich na przykład komputer, konsolę lub telewizor, celem uzyskania jeszcze lepszej jakości połączenia, z opóźnieniami zminimalizowanymi do minimum.Co może przydać się uczniowi szkoły podstawowej lub średniej bardziej niż plecak? Odpowiedź na to pytanie jest akurat prosta: plecak na laptopa. ASUS ROG BP1500G Backpack to świetna propozycja w cenie poniżej 100 złotych, na dodatek naprawdę stylowa. ASUS ROG BP1500G Backpack wykonano z wytrzymałego poliestru 900D o niezłych właściwościach hydrofobowych i rewelacyjną odpornością na ścieranie. Punkty styku z plecami i ramionami wyściełane są miękkim tworzywem.Ranger BP1500 ma pojemność 16 litrów, mieszcząc laptopa o przekątnej ekranu do 15,6 cala oraz książki, zeszyty, a nawet akcesoria takie jak myszka i słuchawki. Wyposażono go w dużą kieszeń główną z trzema wewnętrznymi naszywanymi schowkami, w tym jednym na smartfona z ekranem o przekątnej do 6,2 cala oraz dużym schowkiem na laptopa, zabezpieczanym dodatkowym rzepem.Laptop lub komputer stacjonarny to rzecz nieodzowna w życiu niemal każdego ucznia. okazuje się niezbędny nie tylko w trakcie nauki zdalnej, do której miejmy nadzieję już nie wrócimy, ale także na co dzień - do rozrywki oraz edukacji. Obecnie trwają dobre promocje na laptopy marki Huawei, a my polecamy Wam model MateBook D 15 2021, w konfiguracji z procesorem Intel Core i3-1115G4.Notebook sprzedawany w cenie 1999 złotych wyposażono w 15,6-calowy ekran o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. W proponowanym wariancie laptop dysponuje 8 GB pamięci RAM i 256 GB szybkiej pamięci na dane na dysku SSD. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Windows 10, który błyskawicznie da się ulepszyć za darmo do "jedenastki". Grubość na poziomie 16,9 mm i masa wynosząca zaledwie 1,56 kg czynią z niego doprawdy zgrabny sprzęt.Dobrej klasy monitor to wspaniałe akcesorium zwiększające komfort nauki i zabawy na laptopie w domu oraz podstawa każdego komputera stacjonarnego. Proponowany przez nas monitor Philips 242E1GAJ/00 jest wyborem być może nieoczywistym, ale dobrze ocenianym i takim, który sprawdzi się dobrze nie tylko podczas nauki, ale też w przerwach od niej.Philips 242E1GAJ/00 to monitor gamingowy wyposażony w matrycę VA o przekątnej 23,8 cala i rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Typ matrycy sprawia, że monitor docenią miłośnicy gier, ale też oglądania filmów i seriali - czernie są tu znacznie lepszy niż w przypadku matryc IPS. Nie samą nauką uczeń żyje, prawda? W grach przyda się częstotliwość odświeżania wynosząca 144 Hz, podobnie jak kompatybilność z technikami AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync. Dodatkowy atut stanowi jasność wynosząca 350 cd/m2, co jest wartością rzadko spotykaną w tej klasie cenowej monitorów.Okres nauki zdalnej pokazał, że odpowiedni smartfon potrafi być wybawieniem. Dlaczego? Bo wydajne urządzenie z dużym ekranem bez problemu obsługuje komunikatory takie jak Zoom i Microsoft Teams, a praca na nim w programach biurowych pakietu Office lub Dokumentów Google może być zaskakująco komfortowa. Takim telefonem, sprzedawanym w atrakcyjnej cenie, jest Motorola G60s.Motorola G60s wyposażona jest w ekran IPS o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz, przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 1080x2460 pikseli. O jej wydajność dba układ MediaTek Helio G95 i 6 GB RAM-u. Na pokładzie jest NFC do płatności zbliżeniowych, jest też wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm. Sprzęt działa długo na baterii, a technologia szybkiego ładowania TurboPower o mocy aż 50 W pozwala naładować ją ekspresowo pomiędzy powrotem ze szkoły, a wyjściem ze znajomymi.O młodzieży szkolnej mówi się często, że na przestrzeni ostatnio stała się bardzo "nieruchawa". Otyłość jest rosnącym problemem pośród nastolatków. Nic nie zachęca do aktywności fizycznej i wyrabiania sobie dobrych nawyków w tym zakresie tak, jak fajny smartwatch. Fitbit Versa 3 to produkt Google, cieszący się wysokimi ocenami użytkowników. Warto mu się przyjrzeć zwłaszcza teraz, gdy staniał po premierze nowszego modelu.Google Fitbit Versa 3 jest inteligentnym zegarkiem z GPS pozwalającym monitorować treningi, ale też modułem NFC, pozwalającym dokonywać płatności zbliżeniowych w sklepach. Fitbit Versa 3 mierzy tętno z nadgarstka, dyskretnie pozwala odczytywać SMS-y, e-maile i wysyła powiadomienia o połączeniach. Drodzy rodzice, powiedzmy sobie szczerze: Google Fitbit Versa 3 to fajny sprzęt choćby dlatego, że pociecha dzięki wibracjom zegarka na nadgarstku nie przegapi od Was żadnego połączenia. A jeśli "przegapi", nie będzie miała żadnej wymówki. ;)Raz na kilka lat warto wymienić laptopa, podzespoły w komputerze stacjonarnym lub... cały komputer stacjonarny. "Gotowce" to idealna propozycja dla osób, które chcą sprawić sobie gotowy zestaw komputerowy bez tracenia czasu na samodzielną konfigurację. Znaleźliśmy interesującą promocję na jedną z konfiguracji Acer Nitro 50, która sprawdzi się świetnie jako komputer dla ucznia... lubiącego od czasu do czasu w coś pograć.3999 złotych należy wydać za komputer z wydajnym, 6-rdzeniowym procesorem Intel Core i5-11400F, układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti i 16 GB pamięci DDR4 3200 MHz. Jeżeli orientujecie się odrobinę w cenach podzespołów komputerowych, widzicie już chyba, że to niezła oferta. Wewnątrz znajduje się dysk SSD PCIe o pojemności 512 GB, gwarantujący błyskawiczne uruchamianie komputera, programów i oferujący dostateczną ilość przestrzeni na dane "na start". Do nauki? Świetny. Do grania nawet w rozdzielczości 1440p? Rewelacyjny. To komputer na lata.Źródło: mat. własny