Microsoft nie zamierza podnosić cen konsol Xbox

Przynajmniej na razie.

Konsole Xbox nie staną się droższe w najbliższym czasie

Stale oceniamy naszą działalność, aby zaoferować naszym fanom wspaniałe opcje gamingowe. Sugerowana cena detaliczna Xbox Series S pozostaje na poziomie 1399 zł, a koszt Xbox Series X na poziomie 2399 zł.





Źródło: Microsoft

Wszystko wskazuje na to, że na razie nie doczekamy się jakichkolwiek zmian w cenniku najnowszych konsol Xbox. Do sytuacji odniósł się rzecznik firmy Microsoft, który został zapytany o podwyżku w związku z niezbyt pozytywnym ogłoszeniem konkurencji. Potencjalni konsumenci mogą więc na ten moment spać spokojnie.Inflacja szaleje niemalże na całym świecie i we wielu branżach mamy do czynienia z dotkliwymi podwyżkami. Wyjątku nie stanowi tu elektronika - wczoraj mieliśmy do czynienia z potwierdzeniem tego stanu rzeczy. Sony bowiem poinformowało o podwyżce obydwu wersji konsoli PlayStation 5 . Zmiany zostaną niedługo wprowadzone prawie na wszystkich rynkach (oprócz USA).Nic więc dziwnego, że gracze zaczęli zadawać pytania o ewentualne podwyżki firmie Microsoft. Cóż - rzecznik firmy właśnie przekazał najnowsze informacje w tej kwestii redakcji portalu Windows Central . Oficjalne oświadczenie brzmi następująco:Oczywiście nie ma żadnej gwarancji pokroju "nigdy nie podniesiemy ceny naszej konsoli". Po prostuw tym aspekcie. Jeśli chodzi o Polskę, to konsumenci powinni być zadowoleni. Konsole od Microsoftu są u nas bardzo łatwo dostępne - zarówno w zestawach, jak i bez żadnych gier.Nie ma też mowy o możliwości przepłacenia, gdyż Xbox Series X oraz Xbox Series X można zakupić ze strony producenta... taniej niż z innych portali. W przypadku konkurencji sytuacja prezentuje się zgoła inaczej.W 2020 roku sprzęty były wyceniane na 2249 za Xbox Series X oraz 1349 zł w przypadku Xbox Series S. Nie mówimy tu o ogromnej podwyżce, ale nie można też twierdzić, że nie było jej wcale. Warto więc obserwować sytuację na rynku i liczyć na to, iż koszty elektroniki nie poszybują w górę raz jeszcze.Źródło: Windows Central