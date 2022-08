Zadebiutował pierwszy Redmi bez ładowarki w zestawie. To punkt zwrotny w taniej serii

Będzie jeszcze lepszy niż poprzednik.

Brak ładowarki to oszczędności i ochrona środowiska

Specyfikacja Redmi Note 11SE

Okazuje się, ze marka Redmi dołączyła właśnie do grupy producentów, którzy nie dostarczają ładowarek w zestawie sprzedażowym. Pierwszym smartfonem bez ładowarki w pudełku jest Redmi Note 11SE. Czy to dobre posunięcie ze strony tej marki?Ładowarka do Redmi Note 11SE nie zostanie dołączona do pudełka, co jest dość niepokojącym zjawiskiem. Jest to pierwszy smartfon marki, który został pozbawiony tego akcesorium. I choć zdecydowanie jestem za ochroną środowiska, to jednak nie do końca przemawia do mnie argument, że brak ładowarki się do tego przyczyni na tyle, aby jej nie dostarczać.Jeśli Redmi chce faktycznie ocalić planetę, powinno zwolnić i przestać ogłaszać tak wiele modeli telefonów, z których większość wymaga tony plastiku do wyprodukowania, a także przestawić się na nadające się do recyklingu lub biodegradowalne pudełka, które dodatkowo powinny zostać odchudzone.Pominięcie ładowarki w pudełku ze względu na ekologię jest jawnym przejawem nieuczciwości i chęcią wzbogacenia się. Zabierają ją tylko po to, by sprzedawać ją osobno i zwiększyć zyski. Jasne, zapewne wielu z Was ma w szufladzie sporo adapterów o mocy 18W (takie ładowanie wspiera nowy Redmi Note 11SE), ale nie zmienia to faktu, że jest gro osób, które jednak nie mają, gdyż sprzedając stary smartfon, dorzucają ją po prostu do zestawu. Tym samym rodzi to kolejne wydatki.Wato jeszcze dodać, że Samsung również stosuje taką praktykę od momentu wydania serii Galaxy S21. I choć nie obejmuje ona wszystkich modeli i głównie ukierunkowana jest na flagowce, to jednak powoli widać ten ruch również w przypadku niektórych telefonów z niższego segmentu, w tym niedawno wprowadzonego Galaxy M33 Redmi Note 11SE ma zostać wyposażony w 6.43-calowy wyświetlacz typu Super AMOLED charakteryzujący się rozdzielczością FullHD+ i szczytową jasnością na poziomie 1100 nitów. Wyświetlacz zostanie zabezpieczony Corning Gorilla Glass.Za wydajność odpowiadać będzie w tym modelu MediaTek helio G95 z grafiką ARM Mali-G76 MC4 w połączeniu z maksymalnie 8 GB pamięci RAM i do 128 GB wbudowanej pamięci. Oczywiście na wyposażeniu będzie obsługa kart microSD w celu dalszej rozbudowy. Po wyjęciu z pudełka będzie pracował pod kontrolą MIUI 12.5 opartym na systemie Android 12.Smartfon będzie dostępny w trzech konfiguracjach — 6 GB RAM + 64 GB pamięci, 6 GB RAM + 128 GB pamięci oraz 8 GB RAM + 128 GB pamięci. Będzie również oferowany w kilku wariantach kolorystycznych, w tym Bifrost Blue, Cosmic White, Shadow Black i Thunder Purple.Energie w smartfonie ma dostarczyć akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie obsługiwać szybkie ładowanie o mocy dochodzącej do 33 W. Urządzenie będzie miało zintegrowany na boku z włącznikiem czytnik linii papilarnych dla bezpieczeństwa.W przypadku fotografii Redmi Note 11SE będzie zawierał konfigurację z czterema tylnymi kamerami, składającą się z głównego aparatu 64 MP, ultraszerokokątnego obiektywu 8 MP, obiektywu makro 2 MP i czujnika płytkiej głębi ostrości 2 MP. Z przodu będzie wyposażony w aparat do Selfie i połączeń wideo o rozdzielczości 13 MP.Źródło: Redmi / fot. tyt. Redmi