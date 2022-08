Składany smartfon vivo będzie jeszcze lepszy. Nadchodzi vivo X Fold S

Będzie jeszcze lepszy niż poprzednik.

Będzie szybszy procesor i szybsze ładowanie

vivo X Fold / Źródło: vivo

Specyfikacja vivo X Fold

vivo X Fold / Źródło: vivo

główny obiektyw o rozdzielczości 50 MP (Samsung GN5) ze światłem f/1,8 i optyczną stabilizację obrazu (OIS);

obiektyw ultraszerokokątny 48 MP z polem widzenia 114 stopni, przysłona obiektywu f/2.2;

teleobiektyw 12 MP oferujący dwukrotne zbliżenie optyczne, światło obiektywu f/2.2;

teleobiektyw peryskopowy 8 MP oferujący 60-krotne zbliżenie cyfrowe i 5-krotne optyczne, OIS, PDAF, swiatło f/3.4.

vivo X Fold / Źródło: vivo

Kiedy premiera vivo X Fold S?

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem do sprzedaży trafi ulepszony wariant składanego smartfona marki vivo. Jak wynika z informacji ujawnionych za pośrednictwem jednego z chińskich serwisów, będą to nieliczne zmiany, aczkolwiek bardzo istotne z punktu widzenia konsumenta. Czego zatem można się spodziewać po nadchodzącym vivo X Fold S?Raczej nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że vivo podobnie, jak większość liczących się w branży marek przesiada się z felernego Snapdragona 8 Gen 1 na udoskonalony wariant układu SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który produkowany jest przez TSMC. Układ ten oferuje o 10% wyższą szczytową wydajność procesora (rdzenia głównego) i 30% poprawę efektywności energetycznej w porównaniu z podstawowym układem.Kolejna i zarazem ostatnia ujawniona zmiana tyczy się ładowania akumulatora, którego pojemność zostanie zwiększona do 4700 mAh, a zatem jego pojemność wzrośnie o 100 mAh. Podobno szybkość ładowania wzrośnie z 65W do 80W, co pozwoli na uzupełnienie energii do 100% w nieco ponad pół godziny. Do tego jeszcze smartfon będzie obsługiwał ładowanie bezprzewodowe o mocy 50W.Do tego jeszcze dowiadujemy się, że nadchodzący vivo X Fold S oferowany będzie w nowym wariancie kolorystycznym. Jego tylny panel z fakturą imitująca skórę będzie teraz jaskrawoczerwony, niczym ten z modelu vivo X80. Niewątpliwie będzie to jeden z bardziej pożądanych wariantów kolorystycznych, bo z pewnością wyróżnia się i to nie tylko na tle konkurencji.Mając na uwadze fakt, że chiński typer nie podał więcej informacji na temat nadchodzącego vivo X Fold S, można spokojnie przyjąć, że powstała część specyfikacji będzie identyczna, jak w standardowym modelu z kwietnia tego roku. I to jest akurat dobra wiadomość, gdyż X Flod ma wszystko, aby stać się najlepszym składanym smartfonem tego roku.Zewnętrzny wyświetlacz vivo X Fold charakteryzuje się przekątną wynoszącą 6,53” i został wykonany w technologii OLED typu E5. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości FHD+ (2520 x 1080 pikseli), a częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz. Ten panel o proporcjach 21:9 oferuje wsparcie dla HDR10+. Nie da się ukryć, że pod względem technicznym to naprawdę bardzo dobry ekran, któremu można nic zarzucić.Najważniejszy jest jednak tutaj składany ekran widoczny po otwarciu smartfona. Tutaj vivo się popisało i zdecydowało się zaoferować konsumentom ogromny 8,03-calowy panel OLED LTPO (również typu E5), który charakteryzuje się o odświeżaniem 120 Hz, rozdzielczością 2160 x 1916 pikseli, wsparciem dla HDR10+, jak również proporcjami 4: 3,55.Na składanym ekranie zastosowano ultracienkie szkło, aby zapewnić ochronę. Co więcej, firma poinformowała, że ten ekran ma certyfikat do 300000 zgięć — co odpowiada składaniu i rozkładaniu urządzenia 80 razy dziennie przez 10 lat. To robi wrażenie, prawda?vivo X Fold otrzymał nie jeden, a dwa ultrasoniczne czytniki linii papilarnych umieszczone pod panelami dotykowymi. To spore novum mając na uwadze fakt, że dotychczasowe składane smartfony oferują tylko czujnik biometryczny wbudowany w przycisk zasilania i umieszczony na korpusie.Na tylnym panelu umieszczono konkretny zestaw obiektywów sygnowany logo marki ZEISS, która jest odpowiedzialna również za aparaty od strony programowej. Dodać jeszcze muszę, ze identyczny zestaw obecny jest w zeszłorocznym X70 Pro Plus.vivo X Fold jest również wyposażony w suwak umożliwiający szybką zmianę profili dźwiękowych, a także nowoczesne zaplecze komunikacyjne. Smartfon waży 311 gramów i ma wymiary po złożeniu 162 x 74.5 x 14.6 mm, a po rozłożeniu 162 x 144.9 x 6.3 mm.Niestety nie mamy jeszcze informacji na temat premiery, ale jest bardziej, niż prawdopodobne, że smartfon zostanie pokazany na tegorocznych targach IFA w Berlinie i tym samym trafi do międzynarodowej sprzedaży. Gdyby faktycznie tak się stało, to niewątpliwie Samsung i Huawei będą mieli silnego konkurenta, który z pewnością nie będzie walczył cena, bo ta będzie wysoka, ale możliwościami fotograficznymi, a także rozwiązaniami, których u konkurencji brakuje.Źródło: weibo / fot. tyt. vivo