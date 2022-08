Podręczny niewielki projektor Nebula Cosmos Laser 4K pokaże nawet 150 cali

Rzutniki kojarzą się nam z dużymi podwieszanymi pod sufitem urządzeniami, ale już od lat mamy znacznie mniejsze rozwiązania i tym samym dużo bardziej mobilne. Mowa o projektorach ultra krótkiego rzutu i małych miniprojektorach, a nawet mikroprojektorach. Najnowszy niewielki model Nebula Cosmos Laser 4K można bez trudu zabrać ze sobą bez wielkiej i ciężkiej walizki, a w dodatku to samowystarczalny kombajn z funkcjami smart TV, do którego nie potrzebujemy nic więcej wpinać jako źródła obrazu.

Jak na rzutnik Nebula Cosmos Laser 4K nie jest przesadnie duży i ciężki / Foto: Nebula

Mając Nebula Cosmos Laser 4K nie potrzebujesz nic więcej, rzutnik ma wbudowanego Androida TV

Co więcej nie potrzeba konserwacji czy wymiany lapy z racji użycia laserowego źródła światła z technologią ALPD 3.0 o żywotności 25 tysięcy godzin. To daje niecałe 3 lata nieprzerwanej pracy 24 godziny na dobę. Rzutnik nie bywa aż tak często używany, więc nawet przy pracy każdego dnia po 4 godziny przez 17 lat, wciąż nie przebijemy tej wartości. A raczej nie będziemy go włączać codziennie i też nie zawsze przez 4 godziny. W kwestii audio producent zaopatrzył Cosmos Laser 4K w cztery głośniki z systemem AiFi (2 x 5W i 2 x 10W). Sprzęt wygodnie przeniesiemy dzięki wbudowanej rączce. Całość mierzy 26,42 x 22,10 x 16,51 mm przy wadze 4,85 kg.Z projektora Nebula Cosmos Laser 4K oczywiście możemy korzystać w tradycyjny sposób podpinając źródło obrazu i dźwięku poprzez HDMI (jest też złącze audio AUX), ale nie ma takiej potrzeby. O wiele wygodniej jest posłużyć się aplikacjami. Sprzęt pracuje w oparciu o system Android TV 10 i ma dostęp do sklepu Google Play, więc zainstalujemy bezpośrednio na nim np. YouTube, Netflixa, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ czy jeszcze inne aplikacje. Ma też wbudowaną funkcję bezprzewodowego przesyłania treści zgodnie ze standardem Chromecast.