Zniszczył szlifierką dysk SSD po konsultacjach z serwisem Samsunga, otrzyma nową sztukę

Normalną procedurą przy uszkodzeniu podczas okresu gwarancji części komputerowych czy w zasadzie niemalże dowolnych sprzętów (poza niektórymi bardzo dużymi jak np. lodówki, które nie raz mogą być naprawiane przez wysłanego technika na miejscu u klienta), jest ich odsyłanie do serwisu. Tam zostaną naprawione lub wymienione na nowe wolne od wad egzemplarze. Jednak w przypadku urządzeń z różnego typami nośników danych czy wręcz dosłownie samych nośników, dochodzi do tego problem bezpieczeństwa danych.

Większość ludzi po prostu nie martwi się ich kwestią, bo nie mają nic wrażliwego lub po prostu nie zdają sobie sprawy z sytuacji. Niektórzy i tak mają zaszyfrowane nośniki metodami uznawanymi za bardzo trudne do złamania lub po prostu kasują informacje (nawet specjalnymi metodami z wieloma losowymi nadpisami, co uniemożliwia proste odzyskanie danych) zanim odeślą sprzęt. Jednak jeśli już zależy wam na bezpieczeństwie informacji, a nie możecie ich usunąć (pamięci flash stosowane chociażby w SSD mogą się uszkodzić w taki sposób, że nie będzie możliwe dalsze modyfikowanie zawartości komórek) lub nie są odpowiednio zaszyfrowane, to co można zrobić?

Przed takim dylematem, ale też w celu przetestowania procedury i ogólnego zwrócenia uwagi na to zagadnienie, stanął Igor Wallossek prowadzący niemiecki serwis igor’sLAB (jego treści są też dostępne po angielsku). Co ciekawe to sukcesor Tom’s Hardware Germany. Obecnie strona ma w zasadzie bardzo podobny charakter, ale nie ma już licencji z centrali Tom’s Hardware. Wracając jednak do sytuacji danych Igora Wallosseka, to chodziło o uszkodzony nośnik SSD Samsung 980 Pro 2 TB i jego gwarancyjną wymianę przez samego producenta.Początkowo procedura serwisowa przebiegała standardowo. Przesłał wymagane dane dotyczące dowodu zakupu, numery seryjne czy screeny z programu diagnostycznego Samsung Magican potwierdzające wadliwe sektory. Przy dalszej wymianie korespondencji okazało się, że Samsung w przypadku obawy klienta o bezpieczeństwo informacji na przesyłanych nośnikach, zostawia pewną furtkę. Przy czym Igor Wallossek nie był idealnie zadowolony z proponowanego wyjścia, więc je nieco zmodyfikował.

Jak widać SSD nadawał się już tylko do wymiany gwarancyjnej / Foto: igor'sLAB

Skrajnie skuteczna metoda fizycznej dezintegracji danych z SSD zdała egzamin

Film jest nagrany w języku niemieckim, fragment z niszczeniem SSD zaczyna się od około 05:30



Zobacz również:

Firma zasugerowała, że Wallossek może zniszczyć SSD młotkiem lub wywiercić w nim dziury wiertarką i uwiecznić to na nagraniu wideo, ewentualnie zdjęciach, po czym udostępnić materiały multimedialne Samsungowi. Później tak zmasakrowany nośnik miałby być i tak odesłany (to zapewne na wypadek kwestii wyłudzeń i niszczenia innych egzemplarzy oraz konieczności poprawnej utylizacji). Jednak Igor podszedł do zabiegu jeszcze skrajniej. Uznał, że teoretycznie można by było odzyskać część informacji z pojedynczych komórek stosując bardzo wyrafinowane metody jakie mają do dyspozycji chociażby wysokiej klasy laboratoria kryminalistyczne. Oczywiście nikt normalny nie posunąłby się do takich praktyk, ale nie jest to niemożliwe.Zamiast tego po przyzwoleniu Samsunga, wziął w dłonie szlifierkę i starł wszystkie warstwy kości NAND flash aż do płytki PCB, do której były przylutowane. Zakończył w momencie dostrzeżenia pól lutowniczych. Moduły flash zamieniły się w pył, więc zdecydowanie nie ma żadnej możliwości na odczyt informacji, nawet bardzo zaawansowanymi metodami.Co ciekawe sam pracując kiedyś jako informatyk w państwowej firmie i zostając zaskoczony koniecznością oddaniem z dnia na dzień starego sprzętu do utylizacji, fizycznie pokruszyłem na wiele części talerze wyjęte z HDD komputerów, więc podobne zabiegi nie są dla mnie tak egzotyczne. Tym bardziej, że był to już czas wejścia dyrektyw ochrony danych RODO, a to była najprostsza i najszybsza metoda. Obecnie Wallossek jest na etapie wysyłki nośnika i oczekiwania na kolejny SSD po przesłaniu zaakceptowanego materiału wideo.Źródło i foto: igorslab / własne