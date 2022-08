NVIDIA: stworzyliśmy za dużo kart graficznych, ale... pracujemy nad czymś nowym

Spodziewajcie się obniżek cen.



Wygląda na to, że NVIDIA przeceniła popyt na karty graficzne na rynku. Marka zbudowała zbyt wiele GPU i teraz przygotowuje się do wprowadzenia ich do sprzedaży w ramach serii RTX 40. Podczas prezentacji wyników finansowych za drugi kwartał tego roku, prezes NVIDII Jensen Huang oficjalnie poinformował o zapasach przedsiębiorstwa.



NVIDIA będzie musiała zrobić korekty cenowe, aby sprzedać swoją nadwyżkę kart. I firma jest tego totalnie świadoma.



Szykują się obniżki cen kart graficznych?



“Naszą strategią jest obecnie sprzedaż w cenie znacznie poniżej obecnych poziomów na rynku tak, aby udrożnić wiele kanałów i pozwolić sobie na korekty. Będziemy działać w ten sposób przez kilka lub kilkanaście kolejnych kwartałów” - przekazał prezes NVIDII. Jest więc jasne, że przedsiębiorstwo zacznie obniżać ceny, co jeszcze bardziej zdemoluje (obecnie już poszkodowany) rynek GPU.