Sony oficjalnie podniosło cenę PlayStation 5. Ile zapłacimy w Polsce?

Podwyżka ze skutkiem natychmiastowym.

PlayStation 5 stanie się dużo droższe

Globalne środowisko ekonomiczne jest wyzwaniem, którego bez wątpienia doświadcza wielu z Was na całym świecie. Obserwujemy wysoką globalną inflację, a także niekorzystne trendy walutowe, które wpływają na konsumentów i wywierają presję na wiele branż. W związku z tymi trudnymi warunkami ekonomicznymi, SIE podjęło trudną decyzję o podniesieniu zalecanej ceny detalicznej (RRP) PlayStation 5 na wybranych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), Azji i Pacyfiku (APAC), Ameryki Łacińskiej (LATAM) oraz Kanady. W Stanach Zjednoczonych nie będzie podwyżki cen.

Sony poinformowało o podniesieniu sugerowanej ceny konsoli PlayStation 5 na wybranych rynkach. Powodem podjęcia takiej decyzji jest rzecz jasna szalejąca inflacja oraz niestabilne trendy walutowe – przynajmniej oficjalnie. Tym samym potwierdziły się ostatnie plotki dotyczące właśnie potencjalnego skoku wartości urządzenia od japońskiego producenta. Okej, na co więc dokładnie należy się przygotować?Nie da się ukryć, że obecna sytuacja na świecie – pod różnymi względami - nie prezentuje się najlepiej. Dotyczy to również rynku elektroniki, który zresztą już od kilku dobrych lat miewa swoje wzloty i upadki. Jednym z problemów są problemy w łańcuchach dostaw, co powoduje zbyt małą podaż sprzętów na wciąż rosnący popyt. Teraz do tego wszystkiego doszła jeszcze wojna oraz inflacja. Dlatego też sporo producentów podejmuje kroki niekoniecznie przyjazne konsumentom.Raczej mało kto chce płacić więcej, prawda? Niestety –. Już niedługo cena tego sprzętu mocno wzrośnie i nie mówimy tu o luźnych spekulacjach „amerykańskich analityków”, lecz o oficjalnej wypowiedzi szefa Sony Interactive Entertainment, która właśnie pojawiła się na oficjalnym blogu koncernu., gdzie za urządzenie zapłacimy tyle samo.Jak możemy wyczytać zPrzy okazji podzielono się nowym cennikiem. Jeśli chodzi o Europę, to tutaj mamy do czynienia z dosyć znaczącymi zmianami. Wersja standardowa PlayStation 5 będzie kosztować, czyli około 2620 złotych. Jeśli natomiast chodzi o odsłonę bez napędu, to tu mówimy o, czyli około 2140 złotych.Osoby orientujące się w faktycznych cenach z pewnością pokręcą głową., a dodatkowo urządzenie sprzedawane jest praktycznie zawsze w zestawie z jakimiś grami. Już teraz trudno dostać konsolę za mniej niż 3000 złotych, więc jeśli doczekamy się podwyżki także u nas, to… nie będzie za ciekawie. Nie uprzedzajmy jednak faktów – pozostaje obserwować sytuację rynkową.Jeśli zaś chodzi o konsole Xbox Series X/S, to tutaj zmian na razie nie ma. Nie ma u nas problemów z ich dostępnością i można je w rozsądnej cenie zamówić bezpośrednio ze strony producenta. Koszt Xbox Series X to 2399 zł, natomiast za Xbox Series S zapłacimy 1349 zł.Źródło: Sony