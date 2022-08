Redmi Note 11SE jeszcze w tym miesiącu. Specyfikacja ujawniona

Kolejny rebranding w stylu Redmi.

Źródło: mi.com

Specyfikacja Redmi Note 11SE



Źródło: Gizmochina

Pod koniec tego miesiąca zadebiutuje nowy smartfon marki Redmi - Redmi Note 11SE. Co ciekawe, firma wypuściła już telefon o tej samej nazwie w Chinach. Ma jednak zupełnie inne specyfikacje niż jego nadchodzący odpowiednik na rynek międzynarodowy. Czego zatem można się po nim spodziewać?Nie ma co ukrywać, ale Xiaomi zdecydowanie częściej, niż dotychczas chwyta się rebrandingu swoich produktów, aby sprzedawać je pod inną nazwą lub marką. Dotyczy to nie tylko smartfonów, ale nawet smartwatchy. Dobrym przykładem jest POCO F4 GT POCO Watch , a także nadchodzący Xiaomi 12T Pro. Ten ostatni ma być flagowym smartfonem na rynek globalny, ale podzespoły odziedziczy niemal w całości od chińskiego modelu.Teraz jednak marka Redmi dopuści się jeszcze innego procederu, a mianowicie wprowadzi 26 sierpnia tego roku do oferty smartfon o nazwie Redmi Note 11SE. I w sumie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że ów model jest już dostępny na chińskim rynku, a teraz pojawi się w Indiach. Nie to jednak jest nadzwyczajne. Otóż model ten będzie wyposażony w zupełnie inne podzespoły, niż jego chiński odpowiednik. Czego zatem można się spodziewać?Redmi Note 11SE ma zostać wyposażony w 6.43-calowy wyświetlacz typu Super AMOLED charakteryzujący się rozdzielczością FullHD+ i szczytową jasnością na poziomie 1100 nitów. Wyświetlacz zostanie zabezpieczony Corning Gorilla Glass.Za wydajność odpowiadać będzie w tym modelu MediaTek helio G95 z grafiką ARM Mali-G76 MC4 w połączeniu z maksymalnie 8 GB pamięci RAM i do 128 GB wbudowanej pamięci. Oczywiście na wyposażeniu będzie obsługa kart microSD w celu dalszej rozbudowy. Po wyjęciu z pudełka będzie pracował pod kontrolą MIUI 12.5 opartym na systemie Android 12.Smartfon będzie dostępny w trzech konfiguracjach — 6 GB RAM + 64 GB pamięci, 6 GB RAM + 128 GB pamięci oraz 8 GB RAM + 128 GB pamięci. Będzie również oferowany w kilku wariantach kolorystycznych, w tym Bifrost Blue, Cosmic White, Shadow Black i Thunder Purple.Energie w smartfonie ma dostarczyć akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie obsługiwać szybkie ładowanie o mocy dochodzącej do 33 W. Urządzenie będzie miało zintegrowany na boku z włącznikiem czytnik linii papilarnych dla bezpieczeństwa.W przypadku fotografii Redmi Note 11SE będzie zawierał konfigurację z czterema tylnymi kamerami, składającą się z głównego aparatu 64 MP, ultraszerokokątnego obiektywu 8 MP, obiektywu makro 2 MP i czujnika płytkiej głębi ostrości 2 MP. Z przodu będzie wyposażony w aparat do Selfie i połączeń wideo o rozdzielczości 13 MP.Jak już pewnie zauważyliście, nadchodzący Redmi Note 11SE w wersji globalnej będzie przemianowanym Redmi Note 10S, który został wprowadzony na rynek w zeszłym roku. Koniec końców zatem Redmi i tak dopnie swego i sprzeda to samo, ale pod inną nazwą. To jest dopiero kreatywny marketing, prawda?Źródło: gizmochina / fot. tyt. mi.com