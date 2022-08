Mamy oficjalne informacje na temat Xiaomi 12T Pro

To będzie rasowy flagowiec.

Specyfikacja Xiaomi 12T Pro

Redmi K50 Ultra / Źródło: Xiaomi

Kiedy premiera?

Xiaomi 12T Pro, nadchodzący topowy smartfon firmy z serii Xiaomi 12, pojawił się w konsoli Google Play, ujawniając pewne informacje na temat zastosowanych podzespołów. Jasno wynika, że nadchodzący smartfon będzie zasilany przez topowe podzespoły, co raczej nie powinno dziwić, mając na uwadze fakt, że będzie to poprawiona wersja modelu z grudnia 2021 roku.Nadchodzący Xiaomi 12T Pro ma zaoferować lepsze zarządzanie energią, a także wyższą wydajność i zarazem lepszą kontrolę nad temperaturą, poprzez zastosowanie układu SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Układ ten oferuje o 10% wyższą szczytową wydajność procesora (rdzenia głównego) i 30% poprawę efektywności energetycznej w porównaniu z podstawowym Snapdragonem 8 Gen 1.Teoretycznie to spore udoskonalenie względem poprzednika, zwłaszcza w kwestii nagrzewania się i zarządzania energią. Układ ten współpracować będzie z maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Tak potężny zestaw wymaga odpowiedniego chłodzenia, dlatego też zastosowana zostanie komora parowa o powierzchni 3725 mm². To powinno utrzymać temperaturę procesora w ryzach i zminimalizować ryzyko wystąpienia zjawiska throttlingu. Procesor ma współpracować z bardzo szybką pamięcią RAM LPDDR5 (6400 Mb / s) i pamięcią na dane typu UFS 3.1.W smartfonie ma zostać wykorzystany czujnik aparatu ISOCELL HP1 lub ISOCELL HP3 firmy Samsung. Oba mają rozdzielczość 200 MP, aczkolwiek istotna różnica dotyczy przekątnej i rozmiaru piksela. HP1 ma odpowiednio 1/1,22 ″ i 0,64 µm, podczas gdy HP3 ma odpowiednio 1/1,4 i 0,56 µm.Ten pierwszy jest zdecydowanie mocniejszy, a do tego to właśnie w niego wyposażona została flagowa Motorola. Samsung ISOCELL HP1 wykorzystuje technologię łączenia czterech pikseli w jeden, co oznacza, że finale zdjęcia będą o rozdzielczości 50 MP.Dobrze byłoby zobaczyć smartfon Xiaomi z takim samym czujnikiem. Nie liczyłbym jednak na logo Lecia i dodatkowe technologie w rzeczonym urządzeniu, gdyż model ten nie będzie należał do flagowej rodziny Xiaomi 12s , a będzie wyłącznie przystępnym cenowo średniakiem z rozwiązaniami zastosowanymi w serii Xiaomi 12 z końcówki ubiegłego roku. Nie zmienia to jednak faktu, że będzie on bardzo interesujący i z pewnością warto będzie rozważyć zakup, bo jakby nie było, poprzednik okazał się modelem zacnym, a nawet standardowy model Xiaomi 11T oferował wiele za rozsądne pieniądze.Na wyposażeniu Xiaomi 12T Pro ma także zagościć ekran o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli, który jest taki sam jak 6,67-calowy ekran 1.5K obecny w Redmi K50 Ultra , który został wprowadzony na początku tego miesiąca. Niewykluczone, że będzie to 12-bitowy OLED charakteryzujący się częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotykowego 480 Hz. Ten ekran wspierający HDR10+ zostanie zatem skalibrowany w palecie kinowej DCI-P3 i będzie w stanie wyświetlać do 68,7 miliarda kolorów. Do tego obsłuży ściemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 1920 Hz.Na chwilę obecną nie została ujawniona data premiery Xiaomi 12T Pro, aczkolwiek spekuluje się, że prezentacja ma nastąpić jeszcze w trzecim kwartale tego roku. A zatem do końca września model ten powinien się pojawić.Źródło: mysmartprice.com / fot. tyt. Xiaomi