3 funkcje, które iPhone 14 powinien skopiować od smartfonów z Androidem

Będzie wtedy lepszym urządzeniem.

1. Naprawdę szybkie ładowanie

Najważniejsza tegoroczna premiera świata smartfonów przed nami. Jasne, możecie się ze mną spierać o to, czy takie określenie jest uzasadnione, ale wydaje mi się, że każdego roku to właśnie debiut nowych smartfonów Apple wywołuje największe poruszenie konsumentów. Zastanówcie się bowiem przez chwilę, czy obiektywnie większe emocje budzi pokaz nowości OnePlus, OPPO, Xiaomi, Sony (xD), czy nawet Samsunga? Niezupełnie., której datę niedawno poznaliśmy, jest tym, na co czeka cały świat. Niezależnie od tego czy czekam na nią ja lub Ty, drogi czytelniku.Smartfony iPhone można kochać, wiele osób pała do nich specyficznego rodzaju nienawiścią. Ja mam do nich zupełnie neutralne podejście. Jeśli miałbym sobie sprawić któregoś z przedstawicieli serii iPhone 14, Apple musiałoby wziąć kilka lekcji od producentów flagowców z Androidem. Oto trzy rzeczy, jakich brakuje w smartfonach Apple i jakie moim zdaniem powinny zagościć w nowym iPhone 14 Korzystam obecnie na co dzień ze smartfona Samsung Galaxy S20 FE 5G i uważam, że moc ładowania na poziomie maksymalnie. Smartfon ten jednak zadebiutował w 2020 roku i można mu to wybaczyć. Esencją problemu jest to, że dziś nawet stosunkowo niedrogie telefony da się ładować z mocą rzędu 33-50 W, a te flagowe nawet 66-120 W, co oznacza, że baterię użytkownik naładuje do pełna w 20-30 minut. A iPhone?Jedynie najdroższywspiera ładowanie z mocą 30 W. De facto obsługuje ten moc tylko do ok. 40 procent naładowania, a później moc spada do ok. 23 W. iPhone 13 Pro ładuje się z mocą 20 W. Mowa o smartfonach kosztujących ponad 5000 złotych! Pełne naładowanie iPhone 13 trwa blisko 2 godziny, a iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max ok. 1:40 h. Przecież to jest kompletne nieporozumienie.