Producent Thermomixa ostrzega użytkowników: może się wydarzyć nieszczęście

Uważajcie.

Thermomix może być niebezpieczny

"Kiedy do urządzenia Thermomix TM6 włożona jest standardowa miarka, przylega ona szczelnie do pokrywy. Fakt, że miarka jest mocno włożona zabezpiecza ją przed wypadnięciem przy zdejmowaniu pokrywy naczynia miksującego. Miarka TM6 jest skonstruowana tak, aby podczas gotowania lub duszenia z naczynia miksującego przy krawędziach mogła wydostawać się wystarczająca ilość pary"

to wielofunkcyjne urządzenie kuchenne sprzedawane przez zajmującą się multi-level marketingiem () firmę. Nie wiedzieliście, że to MLM? No to już wiecie. Fenomen tego arcydrogiego sprzętu ma dwie podstawowe przyczyny: coraz mniej ludzi potrafi dobrze gotować i coraz mniej osób ma na to czas, a wciąż chce przyrządzać potrawy we własnym domu. Thermomix usprawnia ten proces i minimalizuje ryzyko spartolenia potraw. Producent wydał właśnie ostrzenie przed istotną wadą, czy może raczej: cechą (?) Thermomixa.23 sierpnia 2022 roku wydano ostrzeżenie skierowane do kilku milionów użytkowników urządzeń. Producent podaje, że zaobserwował kilka przypadków problemu podczas korzystania z nich, który może doprowadzić do uszkodzenia ciała. Firma Vorwerk wydała komunikat dobrowolnie, mówiąc o "działaniu zapobiegawczym". Być może także dlatego, aby uniknąć ewentualnych pozwów.- tłumaczy producent.