Apple wysłało zaproszenia. Data premiery iPhone 14 ujawniona

Koniec tajemnic.

oficjalnie ujawniona przez Apple. Po raz kolejny okazuje się, że warto czytać doniesienia przekazywane przez nasz serwis, bowiem podawaliśmy ją czytelnikom już kilka dni temu . Firma z Cupertino wysłała zaproszenia dla prasy datowane na 7 września 2022 roku. To właśnie wtedy o godzinie 19:00 czasu polskiego ruszy wydarzenie, podczas którego zostaną zaprezentowanePremiera smartfonów iPhone 14 odbędzie się 7.09.2022 roku o godzinie 19:00, czyli dokładnie wtedy, kiedy prognozował Mark Gurman z Bloomberga jakiś czas temu. Transmisję będzie można śledzić na żywo na stronie Apple.com lub z poziomu aplikacji Apple TV. Producent uruchomił stronę dedykowaną premierze pod tym adresem.

iPhone 14 - ceny

iPhone 14 - nowości

Zaproszenie na premierę iPhone 14. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze strony Apple.comWedług uzyskanych przez nas informacji, przedsprzedaż iPhone 14 ruszy 9 września, a premiera sklepowa będzie miała miejsce 16 września.Prawdopodobnie na tym samym wydarzeniu zadebiutują nowe zegarki Apple Watch series 8 Złe wieści polegają na tym, że nowa generacja smartfonów Apple może być znacznie droższa od obecnej. Powodem jest osłabiający się kurs złotówki względem dolara oraz bardzo wysoka inflacja. Cena iPhone 14 może być wyższa średnio nawet o 500 złotych względem iPhone 13. Może być jeszcze gorzej, co sugerują ostatnie podwyżki cen akcesoriów Apple.Domniemany wygląd nowego iPhone 14 Pro. | Źródło: YouTubeApple zaskoczy kilkoma usprawnieniami w najnowszej serii smartfonów. Nowy iPhone 14 Max to tylko jedna z niespodzianek. Przeprojektowane ma zostać wycięcie na przedni aparat oraz miejsce na czujniki Face ID, co pozwoli zredukować przestrzeń otaczającą ekran. Model iPhone 14 Pro otrzymać powinien aparat główny z matrycą 48 Mpix oraz matryce 12 Mpix sparowane z obiektywami tele i ultraszerokokątnym. Novum ma stanowić też szybszy procesor w iPhone 14 Pro. Tańsze smartfony Apple będą korzystały z czipa A15. Firma z Cupertino zapowiedziała też lepszą jakość nagrań wideo i dłuższy czas pracy urządzeń na baterii.Źródło: Apple