HyperX zapowiada wejście na rynek monitorów gamingowych z serią Armada

Należąca niegdyś do firmy Kingston, a obecnie do HP, gamingowa marka HyperX zamierza do wejścia w kolejny segment sprzętu dla graczy. Od września będziemy mogli kupić również monitory sygnowane logiem HyperX. Na początek przygotowano dwa modele o przekątnych mniej więcej 25 i 27 cali oraz dwa uchwyty.



Szybkie matryce w nowych gamingowych monitorach HyperX full HD i 2K QHD

Jeśli wystarczy wam 25 cali (a dokładnie 24,5 cala) i rozdzielczość full HD w typowych proporcjach panoramicznych 16:9, ale zależy na szybkiej matrycy, to możecie zainteresować się nadchodzącym monitorem HyperX Armada 25. Jego panel IPS ma rozdzielczość 1920 x 1080 px przy odświeżaniu 240 Hz i czasie reakcji 1 ms. Co więcej nie zapomniano o synchronizacji wyświetlanych klatek obrazu dzięki kompatybilności z G-Sync (dla zakresu od 48 Hz do 240 Hz). Matowa matryca ma kontrast 1000:1 i pokrycie przestrzeni barw sRGB w 99 proc. W monitorze zastosowano trzy wyjścia. Jedno to DisplayPort w wersji 1.4, a pozostałe dwa są w formie gniazd HDMI 2.0.



Gamingowy monitor HyperX Armada 25 (wyżej na zdjęciu otwierającym HyperX Armada 27) / Foto: HyperX



Nieco większy model HyperX Armada 27 ma przekątną dokładnie 27 cali i podwyższoną rozdzielczość do 2K QHD przy proporcjach 16:9, co daje 2560 x 1440 px. Matryca IPS ma nieco lepsze parametry i spełnia normę VESA Display HDR400 (zastosowano local dimming), a nawet pokrywa w 95 proc. gammut kolorów DCI-P3. Także w tym modelu mamy G-Sync w zakresie od 48 Hz do 240 Hz, czas reakcji matrycy 1 ms GtG, maksymalne odświeżanie 240 Hz, jasność do 400 nitów i kontrast 1000:1. W roli złącz ponownie jeden DisplayPort 1.4 i dwa HDMI 2.0.



Dzięki dodatkowym uchwytom i ramionom zamontujesz nawet do czterech monitorów obok siebie

Oba monitory mają dołączane w zestawie ergonomiczne ramiona oraz uchwyty biurkowe. Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym - "Ramię można wydłużać i skracać, co pozwala zapewnić wygodny, ergonomiczny kąt patrzenia. Monitory charakteryzują się również łatwą konfiguracją dzięki dwóm metodom montażu (zacisk lub śruba) oraz systemowi szybkiego mocowania. Umożliwia przytwierdzenie i zdjęcie monitorów HyperX jednym kliknięciem. W przypadku monitorów innych niż HyperX, stosuje się standardową płytę montażową VESA z 4 śrubami."



Dodatkowe ramiona i uchwyty HyperX Armada / Foto: HyperX



Jeśli wolicie mieć od razu obok siebie dwa monitory HyperX Armada 27 lub cztery HyperX Armada 27, to osobno będzie dało się dokupić specjalny uchwyt HyperX Armada Gaming i dodatkowe ramię. Monitory i uchwyty powinny pojawić się w sklepach już we wrześniu 2022 roku. Sugerowane ceny producenta prezentują się następująco: monitor HyperX Armada 25 - 2599 złotych, monitor HyperX Armada 27 - 2860 złotych, dodatkowy ramię HyperX Armada Gaming - 479 złotych, uchwyt HyperX Armada Gaming - 709 złotych.



Dwa modele o przekątnej 25" i 27" z Nvidia G-Sync.