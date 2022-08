Cała gama gamingowych słuchawek SteelSeries Arctis Nova 7, 3 i 1

Marka SteelSeries przedstawiła nowe modele słuchawek. Ale to nie jakieś mało wyróżniające się z tłumu rozwiązanie, a następcy jednych z najlepiej sprzedających się słuchawek gamingowych w historii. Właśnie otrzymaliśmy kolejne edycje z linii SteelSeries Nova 7, 3 i 1. Wszystkie warianty można już kupić chociażby w oficjalnym internetowym sklepie marki SteelSeries.

Flagowe gamingowe słuchawki SteelSeries Arctic Nova 7, także w edycjach 7P i 7X dla różnych konsol

Zacznijmy od flagowego modelu SteelSeries Arctis Nowa 7 z Simultaneous Audio. Dzięki tej funkcji można słuchać dwóch źródeł dźwięku jednocześnie (z dedykowanego nadajnika USB-C 2,4 GHz i Bluetooth). Słuchawki podłączymy do PC, Mac, PlayStation czy Nintendo Switch donglem USB, a także do innych sprzętów interfejsem Bluetooth (chociażby do smartfonów). W zależności od platformy, rozróżnia się edycje Arcits Nova 7, 7P i 7X. Dwukierunkowy mikrofon ClearCast Gen 2 z SI zapewni zaawansowaną redukcję hałasów otoczenia. Można go schować w muszli słuchawek, a dodatkowe funkcje dostępne są po instalacji oprogramowania Sonar.