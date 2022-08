Akcesoria dla graczy w Aldi. Trzy produkty w niskiej cenie

Nanodrony od Norwegów i Brytyjczyków.

Supermarkety Aldi z pewnością nie są pierwszymi, które przychodzą na myśl, jeśli chodzi o wyprzedaże taniej elektroniki użytkowej. W tym roku dwukrotnie pisaliśmy o ich ofercie. Pierwszy raz w lutym, kiedy to można było w nich nabyć smartwatche Amazfit , sterylizator i niedrogi sprzęt audio. W kwietniu sieć Aldi zaskoczyła nas akcesoriami marki Acer i Toshiba . Tym razem w sklepach Aldi pojawiły się niedrogie akcesoria dla graczy.Dziś do oferty sklepów Aldi trafił akcesoria dla graczy. Informacja ta jest tym ciekawsza, że Aldi postanowiło sprzedawać je pod... własną marką gamingową. Produkty Aldi Gaming dostępne są w sprzedaży od dziś, tj. od 24 sierpnia, w całej Polsce. Marka Aldi Gaming istnieje od 2021 roku i zadebiutowała na rynku niemieckim.W sprzedaży znajdziemy zestaw składający się z membranowej klawiatury z podświetleniem LED, myszki dla graczy oraz podkładki. W przypadku klawiatury anti-ghosting oferuje 19 klawiszy. Wystarczy? Powinno. W zestawie dołączona jest ciekawa podkładka pod nadgarstki.

"Aldi Gaming to pierwsza nasza międzynarodowa marka, w której tytule występuje nazwa sieci. Jest ona integralną częścią nowej architektury marek własnych. Wprowadzając ją do asortymentu gamingowego chcemy dotrzeć do odbiorców segmentu gier i e-sportu, którzy reprezentują nowe pokolenie młodych konsumentów o ogromnym zasięgu. Aldi poza codziennymi zakupami oferuje graczom także to, czego potrzebują do realizacji swojej pasji"

Klawiatura gamingowa Aldi Gaming. | Źródło: AldiGamingowa myszka o rozdzielczości regulowanej w zakresie 1200-6400 DPI (6-stopniowo) ma podświetlenie RGB, sześć przycisków i hydrofobową powierzchnię. Aldi zachwala ergonomię użytkowania i niezły czujnik optyczny.Myszka gamingowa Aldi Gaming. | Źródło: AldiDołączona w zestawie podkładka XXL wykonana jest z poliestru i ma od spodu antypoślizgową powierzchnię z naturalnego kauczuku. Materiał wierzchni jest według zapewnień producenta odporny na zarysowania.Podkładka pod myszkę Aldi Gaming. | Źródło: Aldi– podkreśla Jakub Tyrlik Category Manager i Designer of Electronics Aldi Polska.Zestaw dla graczy Aldi Gaming kosztuje 119 złotych.Źródło: Aldi