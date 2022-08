Fitbit zaprezentował nowości. Oto Sense 2, Versa 4 i Inspire 3

Nowe urządzenia Fitbit.

Fitbit Inspire 3

Firma Fitbit zaprezentowała dziś światu aż trzy nowe urządzenia zachęcające do wykonywania aktywności fizycznej, dbania o zdrowie i pomagające w treningach. Mowa o produktach Fitbit Sense 2, Versa 4 i Inspire 3, czyli dwóch zegarkach sportowych i jednej opasce sportowej.to opaska sportowa z wyświetlaczem AMOLED i wsparciem dla trybu always on display. Urządzenie jest w stanie śledzić w trybie 24/7 tętno, kroki, nasycenie krwi tlenem, jakość snu, poziom stresu i spalane kalorie. Może też pełnić funkcję budzika za sprawą opcji SmartWake - wybudzanie za pomocą wibracji jest naprawdę przyjemne.