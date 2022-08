Xiaomi lepsze? Firma przebiła sprzedażą Apple

W Europie.



Wygląda na to, że klasyczne powiedzenie fanów chińskiej marki zaczyna się sprawdzać w rzeczywistości. Na rynku urządzeń mobilnych od dwóch lat rządzą tylko i wyłącznie dwie, te same marki - Apple i Samsung. Sytuacja zaczyna się jednak zmieniać.



Najnowsze dane, które trafiły do sieci wskazują na to, że w ciągu ostatniego kwartału Xiaomi przebiło Apple pod kątem sprzedaży smartfonów.



1 na 5 smartfonów w Europie należy do Xiaomi



Źródło wskazuje jasno - Xiaomi wyprzedziło Apple w Europie i na ten moment stało się drugą “potęgą” wśród producentów urządzeń mobilnych. Chińczycy nie przestają rosnąć i ich udziały są coraz większe praktycznie każdego miesiąca. Sytuacja ta trwa już od dziesięciu lat, a Xiaomi faktycznie nie można odmówić konsekwencji.