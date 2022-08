Samsung Galaxy XCover6 Pro pojawił się w polskich sklepach. Sprawdź ceny

Twardziel, jakich mało.

Cena Galaxy XCover6 Pro w Polsce

Specyfikacja Galaxy XCover6 Pro

Nieoczekiwanie na polskim rynku zadebiutował najnowszy i zarazem najbardziej wytrzymały smartfon marki Samsung. Najnowszy model należący do linii Galaxy Xcover - Samsung Galaxy XCover6 Pro to genialna propozycja smartfona klasy średniej dla wszystkich poszukujących smartfona o podwyższonym stopniu ochrony. Warto zatem przyjrzeć się nieco bliżej specyfikacji, a także cenie na polskim rynku.Nowy Galaxy XCover6 Pro zaprezentowany został oficjalnie pod koniec czerwca tego roku i jest to specjalnie zaprojektowany smartfon, który jest wystarczająco wydajny, aby obsługiwać dzisiejsze najbardziej wymagające aplikacje, a także gry. XCover6 Pro zapewnia yakże zwiększoną mobilność, wysoką wydajność, kompleksowe zabezpieczenia i wzmocnioną trwałość, aby sprawdził się w każdych warunkach. To obecnie największy model z całej serii, aczkolwiek przy tym najmocniejszy, ale co najważniejsze, zachował rozwiązania poprzedników. Warto zatem przyjrzeć mu się nieco bliżej, a także cenie na polskim rynku.Mając na uwadze fakt, że Samsung jeszcze nie zdecydował się na oficjalne wprowadzenie Galaxy XCover6 Pro, warto mieć na uwadze, że podane poniżej ceny mogą nieco różnic się od sugerowanej ceny detalicznej w momencie rynkowej premiery. Nie zmienia to jednak faktu, że otrzymujemy pewien ogląd. Wg jednej z najpopularniejszych porównywarek cen w Polsce, wzmocniony smartfon marki Samsung można kupić od 2597 złotych, co wydaje się ceną adekwatną do oferowanych możliwości.Niewykluczone jednak, że Samsung zażyczy sobie za Galaxy XCover6 Pro 2899 złotych. Z pewnością będzie wyraźnie droższy od poprzednika, ale za to będzie też od niego o wiele lepszy.Samsung Galaxy XCover6 Pro wyposażony został w 6,6-calowy wyświetlacz wykonany technologii PLS o rozdzielczości FHD+ (1080 x 2408 pikseli), charakteryzujący się częstotliwością odświeżania dochodzącą do 120 Hz. Jak na wytrzymały smartfon przystało, wyświetlacz o proporcjach 20:9 zabezpieczony został przez szkło najnowszej generacji Corning Gorilla Glass Victus+.Za jego działanie odpowiedzialny jest Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) z układem graficznym Adreno 642L, współpracujący z 6 GB szybkiej pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane. Pamiętać jednak trzeba, że pamięć można dodatkowo rozbudować, gdyż na wyposażeniu nie zabrakło czytnika kart microSD obsługującego karty o pojemności do 1TB.Na tylnym panelu umieszczono wysepkę w spójnym stylu do serii wytrzymałych smartfonów. Jest ona zarezerwowana dla dwóch obiektywów i podwójnej diody doświetlającej LED. Samsung Galaxy XCover6 Pro wykorzystuje 50-megapikselowy sensor z przysłoną obiektywu f/1.8, który Samsung połączył z 8-megapikselowym aparatem ultraszerokokątnym o polu widzenia 123˚. Przedni aparat jest natomiast 13-megapikselowy i został umieszczony w dedykowanym wycięciu w kształcie kropli wody.Specyfikacja obejmuje również: akumulator o pojemności 4050 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 15 W (akumulator jest wymienny i obsługuje złącze pogo do ładowania), głośniki stereofoniczne, port USB typu C w standardzie 3.2, NFC, WiFi w standardzie 6, Bluetooth 5.2 i system nawigacji satelitarnej GPS z A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS. Smartfon po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą Androida 12 z One UI 4.1.Galaxy XCover6 Pro ma dwa programowalne klawisze, które można dostosować do wykonywania określonych funkcji, w zależności od preferencji. Użytkownicy mogą również używać urządzenia jako skanera kodów kreskowych klasy korporacyjnej za pośrednictwem Knox Capture lub jako walkie-talkie dzięki funkcji push-to-talk, która teraz ma głośniejszą niż kiedykolwiek głośność głośnika.Model ten spełnia oczywiście standardy militarne MIL-STD-810G, dzięki czemu można mieć pewność, że Samsung Galaxy XCover6 Pro poradzi sobie w każdych warunkach. Jest bowiem odporny na kurz, wodę czy nagłe upadki. Warto jeszcze dodać, że smartfon przeszedł testy niskiego ciśnienia, wilgotności oraz promieniowa słonecznego. Oczywiście nie zabrakło norm IP68. Smartfon ma wymiary 168.8 × 79,9 × 9,9 mm, przy wadze 235 gramów.Źródło: Ceneo / fot. tyt. Samsung