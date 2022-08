Sony zaprezentowało nowy kontroler DualSense Edge

Konkurencja dla Xbox Elite?



Sony ogłosiło właśnie, że już wkrótce na rynku pojawi się kontroler DualSense Edge dedykowany konsoli PlayStation 5. Charakteryzować się on będzie przede wszystkim wymienialnymi drążkami analogowymi oraz kilkoma innymi usprawnieniami. Na co dokładnie mogą liczyć konsumenci?



DualSense Edge to nowa propozycja dla posiadaczy PlayStation 5

Pewien czas temu mieliśmy do czynienia z pojawieniem się plotek na temat domniemanych prac nad drugim oficjalnym kontrolerem do konsoli PlayStation 5. Ujawnił je Tom Henderson, który jasno dał do zrozumienia, iż możemy doczekać się odpowiedzi na Xbox Elite Series 2, który jest bardzo chwalony zarówno przez przeciętnych konsumentów, jak i zawodowców.



Cóż, doniesienia okazały się prawdziwe. Podczas wczorajszego Gamescom 2022 Opening Night Live zaprezentowano DualSense Edge w pełnej krasie. Pad wyróżniać się będzie kilkoma usprawnieniami w stosunku do swojego podstawowego brata. Mowa tu przede wszystkim o możliwości wyjęcia i wymiany drążków analogowych, a także o dodatkowych przyciskach z tyłu urządzenia.







Co więcej - zaimplementowane zostaną ograniczniki spustów, co może przydać się we wielu grach, gdzie nie jest wymagane wciśnięcie triggerów do końca. Poza tym kontroler będzie się różnił także pod względem wizualnym. Najbardziej wyróżniają się tu czarne elementy na przyciskach i ekranie dotykowanym - te były wyczekiwane przez użytkowników od dłuższego czasu.



Sony do zestawu planuje dołączać kabel USB typu C w oplocie - zawierać on będzie obudowę złącza zamykaną w kontrolerze (dzięki temu unikniemy przypadkowego odłączenia). Ponadto zyskamy specjalny futerał przypominający ten od Xbox Elite - ma to pomóc w trzymaniu wszystkich elementów w jednym miejscu. Tutaj więc zadowoleni będą zapewne nie tylko zawodowcy, ale też przeciętni konsumenci.



Na razie jednak trudno stwierdzić, kiedy zadebiutuje DualSense Edge oraz ile przyjdzie graczom za niego zapłacić. Tych danych na razie Sony nie podało, więc należy przygotować sięna to, iż do premiery kontrolera pozostało jeszcze nieco czasu. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Źródło: Sony