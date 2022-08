Telewizor Samsung w Biedronce w świetnej promocji. Trzeba się spieszyć

Kuszący produkt.

Telewizor Samsung z Biedronki

Kilka dni temu informowaliśmy Was o tym, że wystartował internetowy sklep Biedronki ma naprawdę pokaźną ofertę produktową - na ten moment sprzedawanych jest ponad 1200 artykułów w kategoriach takich jak Elektronika, Warsztat i Auto, Dom i Ogród, Dziecko, Kuchnia, Sport i Hobby, Zdrowie i Uroda oraz Moda. Naszą uwagę zwróciła dziś świetna promocja na 50-calowy telewizormarki Samsung.Biedronka chce zwrócić uwagę konsumentów na swój nowy sklep online i trzeba przyznać, że robi to dobrze. W Biedronka Home jeszcze do końca dnia 24 sierpnia, do godziny 23:59, kupić można w obniżonej cenie telewizor Samsung UE50AU7192 . Sprzęt z 50-calową matrycą LED 4K jest o kilkaset złotych tańszy niż w innych sklepach.