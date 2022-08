Najpopularniejsze smartfony w Orange. Operator podał dane

Możesz być zaskoczony.

Jakie smartfony Polacy kupują najczęściej w Orange?

W pierwszym półroczu 2022 roku w @Orange_Polska sprzedaliśmy ok. 550 tys. smartfonów. Oto nasze #TOP5: Realme C11, Samsung Galaxy A52s #5G, Samsung Galaxy A22 #5G, Xiaomi Redmi 9A i Samsung Galaxy A13. Warto zauważyć, że telefon Realme pierwszy raz był bestsellerem. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) August 23, 2022

Samsung trzyma się mocno

Kryterium popularności niejednokrotnie bywa jednym z podstawowych kryteriów zakupowych na etapie wyboru nowego smartfona. Dziwne? A jednak. Konsumenci najwyraźniej nie zawsze stawiają przede wszystkim na indywidualizm, ale na sprawdzone rozwiązania. W tym kontekście wielu czytelników serwisu Instalki.pl może zainteresować informacja podana przez, rzecznika. Przekazał za pośrednictwem Twittera, jakie smartfony Polacy wybierają najczęściej.Bardzo często w swoich wszelakich publikacjach zwracałem uwagę na to, iż wszyscy emocjonujemy się smartfonami najdroższymi, ale dokonując decyzji zakupowej kierujemy się też zdrowym rozsądkiem. Nic dziwnego, że najpopularniejsze smartfony w pierwszym półroczu 2022 roku w Orange nie są wcale urządzeniami z górnej półki cenowej. Jasne, gdyby Polaków było stać na lepszy sprzęt, sytuacja mogłaby wyglądać inaczej...Najczęściej sprzedawane smartfony w Orange Polska w 2022 roku to:- ok. 469 złotych- ok. 1609 złotychŁącznie w pierwszym półroczy 2022 roku Orange Polska sprzedało około 550 tysięcy smartfonów. To naprawdę sporo.Nie dziwi wysoka pozycja w zestawieniu marki Samsung, którą to mniej świadome osoby wybierają niejako "z miejsca", jako znaną markę. Obecność dwóch chińskich marek w TOP 5 również nie jest zaskoczeniem, choć Realme znalazło się w "topce" po raz pierwszy jako bestseller.Najpopularniejszy ze smartfonów, Realme C11 to bardzo podstawowy sprzęt. Urządzenie debiutowało na rynku w czerwcu 2021 roku. Wykorzystuje 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 720x1600 pikseli. O jego wydajność dba układ Unisoc SC9863A i 2 GB RAM. Sprzęt działający pod kontrolą Androida 11 wyposażono w baterię o pojemności 5000 mAh. Sekret jego popularności tkwi zapewne w bardzo niskiej cenie, wynoszącej ok. 469 złotych.Źródło: Orange