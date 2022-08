Tania elektronika w Lidlu. Spojrzałem i oniemiałem

Też będziesz zaskoczony.

Tania elektronika w Lidlu - 27.08.2022

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaByć może do gustu przypadnie Ci któraś z oferowanych przez Lidl. W sklepach dostępne będą podkładki United Office w trzech różnych wzorach, w cenie 14,99 złotych. To naprawdę niewiele jak na podkładki o wymiarach 58,5 x 38,5 centymetra.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaKolejna z propozycji tomarki, sprzedawany w cenie 79,90 złotych. W zestawie znajduje się 30 folii do laminowania. Użytkownik sam może decydować o grubości folii i laminować nimi strony A4, A5, a także wizytówki. Grubość laminowania na gorąco to 80-125 mikronów, a na zimno - 200 mikronów. Laminator to fajny sposób na zabezpieczenie najważniejszych dokumentów.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki Lidla27 sierpnia do oferty Lidla trafi garść urządzeń w bardzo dużych przecenach. Wtedy to będzie można kupić m.in.w cenie 199 złotych (zamiast 399 złotych) orazza 69 złotych (zamiast 89,90 złotych). Produkty marki Silvercrest objęto 3-letnią gwarancją.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaNastępna niespodzianka to, sprzedawany w cenie 399 złotych, który dostępny będzie jedynie w wybranych sklepach. Jeśli lubisz muzykować lub chcesz zasiać zamiłowanie do muzykowania u swej pociechy... być może warto?Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaA propos siania, co powiecie nao mocy 1200 W? Urządzenie marki Silvercrest kosztuje 49 złotych (zamiast 69,90 złotych) i z pewnością spodoba się osobom lubiącym coś "pochrupać" do filmów i seriali oglądanych na Netflixie i innych platformach VOD.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaKończąc... jeśli nie macie jeszcze dobrej, czy raczej: reflektora, zerknijcie koniecznie na propozycję lubianej marki Parkside (to ta od świetnych narzędzi). 19 złotych zaz wygodnym stojaczkiem to oferta jak za darmo. Zwłaszcza, że doskonale rozświetla komorę silnika, podwozie auta i co tylko zechcecie.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaUdanych łowów! Resztę produktów znajdziecie tutaj Źródło: mat. własny