eBay.pl przecenia tablety, laptopy, konsole i smartfony

Zatrzęsienie promocji.

Smartfony, tablety, laptopy i nie tylko w niższych cenach na eBay.pl

Nie chcę nikomu psuć humoru, ale przed młodzieżą szkolną ostatni tydzień wakacji. Na otarcie łez wiele firm uruchomiło już akcje z cyklu "Back to School", oferując swoje produkty w obniżonych cenach. Jedna z nich działa w obrębie platformy sprzedażowej eBay.pl. W ramach promocji "Wracamy do szkoły" w niższych cenach da się nabyć laptopy, tablety i smartfony.Akcja promocyjna eBay Polska obejmuje sprzęt elektroniczny, w tym m.in. laptopy, konsole, telefony i tablety. Wśród przecenionych urządzeń widnieją zarówno produkty nowe, jak i jeszcze tańsze powystawowe. Przedstawiciele eBay Polska przypominają, że jeśli towar nie spełni oczekiwań, da się go odesłać bezpłatnie w ramach darmowych zwrotów.eBay Polska wyróżnia kilka podobno najciekawszych ofert. Jest więcej Apple iPad Pro 12.9 M1 128 GB w cenie ok. 4999 złotych, jest też Samsung Galaxy Book ION za ok. 2263 złote. Taniej można kupić mi.n. smartfony OPPO Reno 6 Pro 256/12 GB (ok. 2300 złotych) oraz OPPO A76 (ok. 850 złotych).Przeceniono również garść produktów służących przede wszystkim rozrywce. Jest zatem Nintendo Switch w limitowanej edycji Fortnite za ok. 1430 złotych, Nintendo Switch Lite za 964 złote i przecenione gry.Czy ceny są faktycznie aż tak atrakcyjne, jak komunikuje to eBay? Polecamy skorzystać z porównywarek cenowych i poszukać produktów na Allegro, Amazon.pl i w Google. Wszystkie promocje znajdziecie pod tym adresem Akcja potrwa do 5 września.Źródło: eBay.pl