Sega Genesis Mini 2. Wkrótce pojawi się kolejna retrokonsola z pakietem gier

Jeśli tęsknicie za konsolami i komputerami z lat ’80 i ’90 ubiegłego wieku, to w ostatnim czasie otrzymaliśmy cały wysyp specjalnych pomniejszonych reedycji tego typu sprzętu z wgranymi fabrycznie pakietami wybranych gier (w niektórych przypadkach dało radę dogrywać ROMy we własnym zakresie). Ostatnio mogliście zaopatrzyć się w miniaturkę Amigi 500, czyli The A500 Mini. Tym razem chodzi nie o komputer, a konsolę. Żeby było ciekawiej, to już drugie podejście do tego konkretnego systemu. Jeśli tęsknicie za konsolami i komputerami z lat ’80 i ’90 ubiegłego wieku, to w ostatnim czasie otrzymaliśmy cały wysyp specjalnych pomniejszonych reedycji tego typu sprzętu z wgranymi fabrycznie pakietami wybranych gier (w niektórych przypadkach dało radę dogrywać ROMy we własnym zakresie). Ostatnio mogliście zaopatrzyć się w miniaturkę. Tym razem chodzi nie o komputer, a konsolę. Żeby było ciekawiej, to już drugie podejście do tego konkretnego systemu.



Chciałbyś powrócić do konsol retro z lat ’80 i ’90? Pozwoli ci na to nadchodząca Sega Genesis Mini 2

Pierwsza wersja Sega Genesis Mini (znana była także pod nazwą Mega Drive Mini) zadebiutowała w 2019 roku i zawierała 42 gry przeportowane przez firmę M2. Teraz po sukcesie poprzedniego wydania (na marginesie dodam, ze jeszcze wcześniej stworzono niezbyt udaną edycję Sega Genesis Flashback HD), znowu będziemy mieli okazję pobawić się retrokonsolą, ale w nowej wersji dostosowanej do aktualnego sprzętu (chociażby podpinanej dzięki HDMI) i z jeszcze większą gamą różnych tytułów. Lista powiększyła się do aż 60 pozycji.



Pierwsza wersja Sega Genesis Mini (znana była także pod nazwą Mega Drive Mini) zadebiutowała w 2019 roku i zawierała 42 gry przeportowane przez firmę M2. Teraz po sukcesie poprzedniego wydania (na marginesie dodam, ze jeszcze wcześniej stworzono niezbyt udaną edycję Sega Genesis Flashback HD), znowu będziemy mieli okazję pobawić się retrokonsolą, ale w nowej wersji dostosowanej do aktualnego sprzętu (chociażby podpinanej dzięki HDMI) i z jeszcze większą gamą różnych tytułów. Lista powiększyła się do aż 60 pozycji.

W zestawie poza konsolą znajdziemy pada, zasilacz i okablowanie / Foto: Sega



Co ciekawe 12 produkcji nie pochodzi z podstawowej konsoli Sega Genesis wydanej w 1988 roku, a z Sega CD (lub innymi słowy Mega-CD - zależnie od konkretnego rynku w różnych regionach świata) datowanej na 1991 rok. To nie tyle zupełnie inna konsola, co przystawka z czytnikiem płyt kompaktowych do Segi Genesis (w innej wersji do Mega Drive). Jako interesujący dodatek, otrzymamy nawet 7 bonusowych gier. Dwie z nich nie były wydane nigdy wcześniej, a z pozostałe pochodzą z nieco innych platform.



Pełna lista gier retrokonsoli Sega Genesis Mini 2

Pełna lista 60 gier wygląda następująco: After Burner 2, Alien Soldier, Atomic Runner, Bonanza Bros., ClayFighter, Crusader of Centy, Desert Strike: Return to the Gulf, Earthworm Jim 2, Elemental Master, Fatal Fury 2, Gain Ground, Golden Axe 2, Granada, Hellfire, Herzog Zwei, Lightening Force: Quest for the Darkstar, Midnight Resistance, OutRun, OutRunners, Phantasy Star 2, Populous, Rainbow Islands Extra, Ranger-X, Ristar, Rolling Thunder 2, Shadow Dancer: The Secret of Shinobi, Shining Force 2, Shining in the Darkness, Sonic 3D Blast...



Co ciekawe 12 produkcji nie pochodzi z podstawowej konsoli Sega Genesis wydanej w 1988 roku, a z Sega CD (lub innymi słowy Mega-CD - zależnie od konkretnego rynku w różnych regionach świata) datowanej na 1991 rok. To nie tyle zupełnie inna konsola, co przystawka z czytnikiem płyt kompaktowych do Segi Genesis (w innej wersji do Mega Drive). Jako interesujący dodatek, otrzymamy nawet 7 bonusowych gier. Dwie z nich nie były wydane nigdy wcześniej, a z pozostałe pochodzą z nieco innych platform.Pełna lista 60 gier wygląda następująco: After Burner 2, Alien Soldier, Atomic Runner, Bonanza Bros., ClayFighter, Crusader of Centy, Desert Strike: Return to the Gulf, Earthworm Jim 2, Elemental Master, Fatal Fury 2, Gain Ground, Golden Axe 2, Granada, Hellfire, Herzog Zwei, Lightening Force: Quest for the Darkstar, Midnight Resistance, OutRun, OutRunners, Phantasy Star 2, Populous, Rainbow Islands Extra, Ranger-X, Ristar, Rolling Thunder 2, Shadow Dancer: The Secret of Shinobi, Shining Force 2, Shining in the Darkness, Sonic 3D Blast...

Lista gier wygląda imponująco, często retrokonsole mini mają znacznie mniej pozycji / Foto: Sega



...Splatterhouse 2, Streets of Rage 3, Super Hang-On, Super Street Fighter 2: The New Challengers, The Ooze, The Revenge of Shinobi, ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, Truxton, VectorMan 2, Viewpoint, Virtua Racing, Warsong, Ecco the Dolphin (Sega CD version), Ecco: The Tides of Time (Sega CD version), Final Fight CD, Mansion of Hidden Souls, Night Striker, Night Trap, Robo Aleste, Sewer Shark, Shining Force CD, Silpheed, Sonic The Hedgehog CD, The Ninja Warriors.



Premiera Sega Genesis Mini 2 już tej jesieni, ale podaż będzie ograniczona

Sprzęt podłączymy przez HDMI w trybie 720p i 480p do TV lub monitora, a zasilanie odbywa się poprzez adapter USB. W zestawie poza zasilaczem i samą konsolą, znajdziemy też pad z 6 przyciskami. Kontrolery z pierwszej wersji Sega Genesis Mini także będą kompatybilne z Sega Genesis Mini 2. Podłączymy je poprzez dwa porty USB na froncie urządzenia. Oczywiście slot na kartridże to tylko atrapa i nie możemy z niego skorzystać.





Premiera retrokonsoli Sega Genesis Mini 2 przewidziana jest na 27 października 2022 roku. Już teraz można zamawiać ją w przedsprzedaży na stronach Amazona, a przynajmniej na zachodzie. Na razie Sega Genesis Mini 2 będzie dystrybuowana wyłącznie przez Amazon Japan. Nie tylko w samej Japonii, ale Polska nie jest zaliczana do krajów, do których będzie prowadzona sprzedaż wysyłkowa (przynajmniej w obecnym modelu dystrybucji prowadzonym wyłącznie przez Amazon Japan).



...Splatterhouse 2, Streets of Rage 3, Super Hang-On, Super Street Fighter 2: The New Challengers, The Ooze, The Revenge of Shinobi, ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, Truxton, VectorMan 2, Viewpoint, Virtua Racing, Warsong, Ecco the Dolphin (Sega CD version), Ecco: The Tides of Time (Sega CD version), Final Fight CD, Mansion of Hidden Souls, Night Striker, Night Trap, Robo Aleste, Sewer Shark, Shining Force CD, Silpheed, Sonic The Hedgehog CD, The Ninja Warriors.Sprzęt podłączymy przez HDMI w trybie 720p i 480p do TV lub monitora, a zasilanie odbywa się poprzez adapter USB. W zestawie poza zasilaczem i samą konsolą, znajdziemy też pad z 6 przyciskami. Kontrolery z pierwszej wersji Sega Genesis Mini także będą kompatybilne z Sega Genesis Mini 2. Podłączymy je poprzez dwa porty USB na froncie urządzenia. Oczywiście slot na kartridże to tylko atrapa i nie możemy z niego skorzystać.Premiera retrokonsoli Sega Genesis Mini 2 przewidziana jest na 27 października 2022 roku. Już teraz można zamawiać ją w przedsprzedaży na stronach Amazona, a przynajmniej na zachodzie. Na razie Sega Genesis Mini 2 będzie dystrybuowana wyłącznie przez Amazon Japan. Nie tylko w samej Japonii, ale Polska nie jest zaliczana do krajów, do których będzie prowadzona sprzedaż wysyłkowa (przynajmniej w obecnym modelu dystrybucji prowadzonym wyłącznie przez Amazon Japan).

Tak prezentuje się menu retrokonsoli Sega Genesis Mini 2 / Foto: Sega



Cena na stronie Amazon.com (pod tym linkiem) po oficjalnym kursie platformy wynosi 494,57 złote plus koszty przesyłki. Nie wiadomo, kiedy będzie można ją kupić innymi kanałami lub po prostu w jakim momencie wysyłka z zagranicznego Amazona zostanie rozszerzona również na Polskę (o ile w ogóle to nastąpi). Niestety przedstawiciel Segi niedawno stwierdził w wywiadzie dla serwisu Polygon, że dostępność konsoli Sega Genesis Mini 2 na zachodzie będzie wynosić jedną dziesiątą nakładu Sega Mega Drive Mini 2 w Japonii. Takie ograniczenia podyktowane są globalnym niedoborem półprzewodników.



Zobacz również: Przerobił smartfon LG Wing na limitowaną konsolę typu handheld



Źródło i foto: Sega / Cena na stroniepo oficjalnym kursie platformy wynosi 494,57 złote plus koszty przesyłki. Nie wiadomo, kiedy będzie można ją kupić innymi kanałami lub po prostu w jakim momencie wysyłka z zagranicznego Amazona zostanie rozszerzona również na Polskę (o ile w ogóle to nastąpi). Niestety przedstawiciel Segi niedawno stwierdził w wywiadzie dla serwisu Polygon, że dostępność konsoli Sega Genesis Mini 2 na zachodzie będzie wynosić jedną dziesiątą nakładu Sega Mega Drive Mini 2 w Japonii. Takie ograniczenia podyktowane są globalnym niedoborem półprzewodników.Źródło i foto: Sega / Polygon

Dalszy ciąg wskrzeszania starych platform z lat '80 i '90.