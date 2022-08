Apple łączy siły z LG. Oj tego się nie spodziewałem

Chodzi o wykorzystanie patentów.



Do sieci przedostały się nowe informacje związane z planami Apple w kontekście wykorzystania istniejących patentów. Okazuje się, że amerykańska firma postanowiła jednorazowo zapłacić około 600 milionów dolarów, aby skorzystać z rozwiązań oferowanych przez LG.



Czego dokładnie możemy się spodziewać? Szczegóły dotyczące całej sytuacji pozostają obecnie dość mgliste.



Apple będzie mogło korzystać z patentów LG przez 10 lat



Według źródła, Apple będzie mogło wykorzystać patenty LG przez okres do 10 lat od momentu zawarcia umowy. 10 lat jest swoistym standardem w przypadku dużych firm technologicznych. Informacje przechwycone przez The Elec nie wskazują jednak na to, do jakich dokładnie patentów Apple uzyska bezpośredni dostęp. Czytamy jedynie, iż chodzi o te, które są “kluczowe”.





fot. Methat Dawhoud - Unsplash.com

Jeśli miałbym obstawiać, to niemal na pewno chodzi o technologie powiązane z obrazem oraz wyświetlaczami OLED.W przeszłości Apple już raz podpisało tego typu umowę z LG, jeszcze zanim koreańska firma na dobre zrezygnowała ze swojego istnienia w świecie urządzeń mobilnych. The Elec zauważa również, że Nokia posiada podobne umowy do LG - dokładnie od momentu, w którym również zdecydowała się wyjść z rynku smartfonów.Choć LG nie produkuje już smartfonów, to sama marka jest obecnie. Koreańczycy dostarczają między innymi moduły aparatów oraz wyświetlacze do nowych iPhone’ów (konkretniej odpowiadają za to marki LG Innotek i LG Display). Oczekuje się, że to właśnie LG będzie odpowiedzialne za nowe wyświetlacze wObecnie trudno powiedzieć, do czego dokładnie Apple wykorzysta rozwiązania LG. Warto pamiętać, że Koreańczycy rozwijają także zaawansowane technologie powiązane bezpośrednio z bateriami i ich szybkim ładowaniem. Bardzo możliwe, że jest to kolejny segment, na którym Tim Cook i spółka będą chcieli skorzystać - przenosząc niektóre rozwiązania do swoich sprzętów.Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów w tej sprawie.Źródło: The Elec / fot. Keming Tan - Unsplash.com