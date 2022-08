Canal+ wycofa wszystkie obecne dekodery, pozostanie tylko zupełnie nowy model z 4K

Szykuje się spora zmiana w ofercie sprzętowej platformy telewizji Canal+. Do tej pory co jakiś czas zmieniała się baza dostępnych dekoderów, a zamawiając usługę telewizji satelitarnej, można było otrzymać nie tylko jeden konkretny model. Jednak niedługo to się zmieni wraz ze wprowadzeniem zupełnie nowego urządzenia 4K.



4K DualBox+ stanie się jedynym dekoderem w ofercie platformy Canal+

Nie ma mowy o oficjalnym komunikacie samego Canal+. Omawiane rewelacje pochodzą z blogu Urkisat - Listy kanałów E2 na Facebooku (specjalizuje się w tematyce telewizji satelitarnej). Obecnie firma dysponuje takimi dekoderami, jak 4K UltraBox+, TVBox+, WiFi PremiumBox+, WiFiBox+, Box+ oraz Canal+ Box. Najbardziej zaawansowanym modelem jest 4K UltraBox+, który tak jak można wywnioskować po jego samej nazwie, potrafi przetwarzać sygnał w rozdzielczości 4K.



Szykuje się zupełnie nowy dekoder Canal+ i wycofanie modeli starego typu / Foto: Urkisat - Listy kanałów E2 @ Facebook



Wedle słów autora bloga Urkisat - Listy kanałów E2, polski oddział koncernu telewizyjnego miałby wprowadzić zupełnie nowy dekoder o nazwie 4K DualBox+ już 9 września 2022 roku. Sprzęt będzie pełnił na raz rolę tunera TV satelitarnej i IPTV oraz oczywiście również obsłuży obraz w rozdzielczości 4K, nie zabraknie też opcji PVR.



Obecnie w ofercie Canal+ są dostępne powyższe typy dekoderów / Foto: Canal+



Od momentu jego premiery, nowym klientom miałyby już nie być wydawane inne starsze dekodery. Jedynym wyjątkiem pozostaną moduły CI+ ECP CAM, które wpina się w gniazda telewizorów (ale i tak w tym wypadku mowa o innym sprzęcie niż typowy dekoder w osobno stojącej skrzynce).



To nie koniec zmian, firma będzie rezygnować z CONAX i wymieni dekodery dotychczasowym klientom

Jak można przeczytać we wpisie Urkisat - Listy kanałów E2 na Facebooku - "W dalszej perspektywie CANAL+ chce wycofać z rynku wszystkie pozostałe tunery, w szczególności te po N/NC+. A także zrezygnować z systemu kodowania CONAX!" W takim razie wychodzi na to, że i wieloletni klienci będą mogli (niekoniecznie od tego samego mementu) ubiegać się o wymianę swojego sprzętu odbiorczego. Nie zostało to powiedziane wprost, ale brak innych modeli do wydania niż 4K DualBox+, sugeruje także otwarcie się na wymiany u dotychczasowych użytkowników. Warto zaznaczyć, że rezygnacja z CONAX nie będzie szybko przeprowadzona, a byłyby to wieloletni proces.



Canal+ obecnie nie ma na stanie dekoderów 4K dla klientów / Foto: Urkisat - Listy kanałów E2 @ Facebook



Oczywiście więcej szczegółów będzie dostępnych dopiero w chwili oficjalnego zakomunikowania planów przez sam polski oddział Canal+. O ile oczywiście opisywane decyzje są zgodne ze stanem faktycznym. Do uzyskanych takimi kanałami informacji trzeba podchodzić z dystansem, nie zawsze się sprawdzają, choć wszystko brzmi wiarygodnie. Tym bardziej, że sam Canal+ oficjalnie zawiadamia o braku dekoderów 4K UltraBox+ i zapowiada powrót dostępności dekoderów 4K we wrześniu. Jednak nie precyzuje, jakie dokładnie będą to dekodery.



