Przerobił smartfon LG Wing na limitowaną konsolę typu handheld

Przed odejściem z rynku smartfonów, koreański LG zaprezentował bardzo niecodzienny projekt LG Wing. To pod katem specyfikacji tylko tak zwany superśredniak, a nie dosłownie flagowiec, ale LG wyposażyło go w wyjątkowo nietypowe rozwiązanie będące wielkim powiewem świeżości, choć nie znalazło naśladowców z innych firm. Teraz koreański smartfon (a w zasadzie niektóre jego części) z okresu końca ery LG w tym biznesie, został podstawą mocno limitowanej androidowej przenośnej konsoli.

Jako że handheld to w zasadzie LG Wing pozbawiony jednego ekranu i obudowany w gamepad, sercem konsoli jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G z grafiką Adreno 620 wspomagany przez 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB przestrzeni na dane. Do tego mamy ekran OLED 3,9 cala o rozdzielczości 1240 x 1080 px przy nietypowych proporcjach 1,15:1 czy zespół trzech aparatów (64 mpx, 13 mpx i 12 mpx).Laozhang wykonał niestandardową obudowę, w której mieści się główna elektronika telefonu i ekran. Znajdziemy w niej też wbudowanego gamepada i nietypowo umiejscowiony włącznik na tylnej ściance urządzenia. Konsola jest w zasadzie pełnoprawnym telefonem, wszystkie normalne funkcje nie doczekały się obcięcia (może poza przednią wysuwaną kamerką, która nie jest obecna w projekcie).

Jedynie nie wiadomo, czy wciąż aktywny jest mikrofon. Twórca konsoli nie podzielił się tą informacją. Ale jeśli by działał, to w zasadzie otrzymujemy smartfon obudowany w gamepad i z niemalże kwadratowym ekranem, choć bez przedniej kamerki.

Projekt wygląda bardzo ciekawie i estetycznie, jedynie stylem nieco nie pasuje wyspa aparatów / Foto: Laozhang

Na wideo można zobaczyć, że LG Wing Handheld bez trudu radzi sobie z grami z samego Androida czy w roli emulatora różnych starszych platform. Niestety nawet jeśli bardzo spodobał się wam taki projekt, to raczej niemożliwe będzie zaopatrzenie się w opisywaną konsolę. LG WIng Handheld został ograniczony wyłącznie do partii 50 egzemplarzy. Poza tym sam smartfon nie jest już produkowany, więc ciężko byłoby pozyskać więcej sztuk do produkcji kolejnego rzutu ręcznych konsolek. Ewentualnie możecie zaopatrzyć się w inny projekt Laozhanga, czyli GKD Mini Retro Game Console, choć to innego typu handheld.Źródło i foto: liliputing / Laozhang