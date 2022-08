Ciekawy gadżet już dziś w Biedronce. Może Ci się spodobać

Coś dla każdego.

Cyklicznie informujemy Was o wyprzedażach interesujących gadżetów i elektroniki, odbywających się w znanych sieciach supermarketów w Polsce. Dziś do sklepów Biedronka trafił nowy asortyment, a pośród kilku ciekawych produktów uwagę zwraca zwłaszcza jeden. Przenośny bezprzewodowy głośnik Bluetooth jest czymś, co przyda się nie tylko w trakcie kończących się wakacji.Głośnik Setty 10 W pojawił się rzekomo wyłącznie w sklepach sieci Biedronka dziś, 22 sierpnia. To urządzenie zamknięte w obudowie w wojskowych barwach moro. Wzrok przyciąga jeszcze podświetlenie RGB po bokach głośnika, migające w rytm odtwarzanej muzyki.

Setty 10 W. | Źródło: MP TechWedług producenta głośnik gra na tyle donośnie, aby słuchać na nim muzyki nie tylko w domu, nawet w trakcie domówek, ale też na otwartej przestrzeni. Przenoszenie go ułatwia specjalny pasek transportowy.Bezprzewodowy głośnik Setty 10 W komunikuje się z urządzeniami za pośrednictwem Bluetooth o zasięgu około 10 metrów lub przewodowo po podłączeniu kabelka do złącza AUX. Może on również pełnić funkcję radia po aktywowaniu trybu FM. Sterowanie sprzętem odbywa się z poziomu przycisków umieszczonych na panelu. Nie zabrakło gniazda na kartę pamięci micro SD.Setty 10 W. | Źródło: MP TechGłośnik Setty 10 W może sparować się z innym identycznym głośnikiem i grać w trybie stereo. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem dość przestarzałego już złącza micro USB, ale jest to tylko drobny problem.Setty 10 W. | Źródło: MP TechSetty 10 W kosztuje w Biedronce 119 złotych i będzie dostępny aż do wyczerpania zapasów.Źródło: inf. prasowa