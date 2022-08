Jaki smartfon dla osoby starszej? Sprawdź, na co patrzeć kupując smartfon dla seniora

Wybierz mądrze.

Kilka lat temu nauczyłem korzystać ze smartfona swoją 83-letnią obecnie babcię i to był strzał w dziesiątkę. Potrafi wykonywać na nim niezbędne podstawowe czynności, a nawet przejrzeć sobie aktualności. Smartfon okazał się dla niej dużo lepszym wyborem od klasycznego telefonu, choć z początku podchodziła do sprawy sceptycznie. Sceptyczni wobec smartfonów pozostaje z resztą większość polskich seniorów. Krajowy Instytut Mediów podaje, żez nich korzysta z telefonów komórkowych, ale tylkotych urządzeń to smartfony.Eksperci Huawei CBG uważają, że niski poziom smartfonizacji oznacza cyfrowe wykluczenie. Trudno odmówić temu stwierdzeniu słuszności. Smartfony umożliwiają zdalne załatwianie wielu spraw - urzędowych, odbierania e-recept, czy nawet robienia zakupów online.Jeden z powodów stanowi fakt, że stare telefony nie dają nawet takiej możliwości. Jaki powinien być zatem idealny smartfon dla seniora? Podam kryteria, którymi kierowałem się sam.Idealny smartfon dla osoby starszej to sprzęt z dużym ekranem i nakładką ekranową, która pozwala w czytelny sposób prezentować na nim treści. Dodatkowy atut stanowi tryb uproszczony (zwany czasem trybem prostym) dla osób z gorszym wzrokiem, pozwalający wyświetlać na ekranie duże kafelki, dające dostęp do podstawowych funkcji.Druga sprawa to bateria o odpowiednio wysokiej pojemności. Seniorzy być może nie sięgają po sprzęt często, więc nie będą rozładowywać baterii w zastraszającym tempie, ale nie oznacza to, że nie warto zainwestować w sprzęt, który będzie działał nawet wtedy, gdy Ci zapomną podpiąć go co dwa dni do gniazdka sieciowego.

Niezbędne dodatki

Huawei Nova Y70. | Źródło: HuaweiKolejna sprawa, w zasadzie może nawet ważniejsza od baterii to płynna praca. Starsze osoby bywają niecierpliwe i gdy sprzęt od razu nie da reakcji zwrotnej na tapnięcie palcem w ekran, użytkownik może chcieć dotykać go kilka razy, co może skutkować powłączaniem "dziwnych funkcji". Przy tej okazji należy pamiętać o tym, aby cierpliwie objaśnić osobie starszej najważniejsze funkcje.wyjaśnij seniorowi jak szybko przechodzić do ekranu głównego – uratuje go to w momencie, gdy znajdzie się w miejscu oprogramowania, z którego nie będzie potrafił wyjść . Dobrze jest wyświetlić wirtualne przyciski u dołu ekranu i nauczyć użytkownika, do czego służy ikona "domku".Inne, ale nie mniej ważne kryteria to oczywiście donośny głośnik, dobrej klasy mikrofon, czy nawet... funkcja radia. Niektóre smartfony mają jeszcze złącze, pod które można podłączyć słuchawki. Te mogą pomóc w prowadzeniu rozmów, ale mogą służyć też do odbioru radia, o ile smartfon obsługuje taką funkcję. O dziwo, zaprezentowany niedawno Huawei Nova Y70 taką opcję posiada.Przed przekazaniem urządzenia warto zamknąć go w ochronnym etui, chroniącym przed upadkami. Folia lub szkło na ekran to dodatkowa warstwa ochrony. Co jeszcze? Zaktualizujcie oprogramowanie i pamiętajcie, aby robić to cyklicznie. Być może warto zainstalowaćEksperci Huawei zauważają także, że wśród osób kupujących smartfon dla seniora coraz większą popularnością cieszy się łączenie komórki z opaską sportową. Ta mierzy przy okazji tętno, saturację krwi i może motywować co nowocześniejszych seniorów do ruchu.Powodzenia w poszukiwaniach.Źródło: Huawei, gov.pl