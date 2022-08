Nagrywanie rozmów na iPhone stało się bardzo proste

Ciekawe rozwiązanie sprzętowe.

Nagrywanie rozmów na iPhone dzięki Magsafe

Istnieje grupa osób, dla których z jakiegoś powodu ważną funkcją w smartfonach jest opcja nagrywania rozmów. Na przestrzeni ostatnich lat możliwość ta budziła całą masę kontrowersji w odniesieniu do telefonów z systemem operacyjnym Android. Nagrywanie rozmów w aplikacji Telefon Google jest obecnie możliwe tylko w wybranych krajach lub regionach. W przypadku smartfonów z iOS oficjalny sposób nie istnieje, ale powstał właśnie nieoficjalny, sprzętowy i całkiem ciekawy.Przez jakiś czas sprzętową opcją nagrywania rozmów na smartfonach Apple było akcesorium o nazwie, wpinanym do portu. Teraz innego rodzaju produkt proponuje południowokoreańska firmato urządzenie nagrywające rozmowy po przyłożeniu go do złącza magnetycznego, obecnego w smartfonach iPhone 12 i nowszych.Gdy Magmo zostanie umieszczony na właściwym miejscu, nagrywanie rozmowy zaczyna się za sprawą przesunięcia fizycznego przełącznika. Nagrywanie odbywa się za pośrednictwem elementu piezoelektrycznego, odczytującego wibracje przechodzące przez telefon. Dzięki temu Magmo skutecznie nagrywa dźwięk z obu stron połączenia, bez rejestrowania przy tym szumu tła, irytującego zazwyczaj przy korzystaniu z rozwiązań software'owych.Mune Magmo wyposażono w 32 GB pamięci, pozwalającej nagrać do 500 godzin rozmów. Akcesorium o grubości 7 mm waży tylko 44 gramy i może działać przez ok. 7 godzin po naładowaniu zintegrowanej z nim baterii o pojemności 280 mAh, ładującej się od zera do pełna w ciągu 90 minut.Magmo to produkt dostępny na Kickstarterze. Tani nie jest, kosztuje bowiem 94 dolary , czyli ok. 444 złote, ale działa i jeśli komuś zależy...Źródło: Kickstarter