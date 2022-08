Masz tę płytę główną marki ASUS? Może wywołać pożar

Sprawdź koniecznie.

Akcja serwisowa ASUS ROG Maximus Z690 Hero

Czasami jeden drobny błąd konstrukcyjny może rzutować na działanie lub jakość danego produktu. Boleśnie przekonał się o tym Samsung, sprzedający swego czasu wybuchowe smartfony Galaxy Note 7. Odczuli to użytkownicy przeróżnych samochodów wzywanych na liczne akcje serwisowe. Ostatnio problemy jakościowe dały się we znaki osobom korzystającym z pewnego modelu płyty głównej marki ASUS. Tajwański producent wezwał do zwrotu wszystkich posiadaczy flagowych urządzeń wyprodukowanych w 2021 roku.O pierwszych problemach z płytami głównymi, notabene naprawdę drogimi (obecnie ok. 3500 złotych!), usłyszeliśmy jeszcze z końcem ubiegłego roku. Niektórzy ich użytkownicy skarżyli się w sieci na fizyczne uszkodzenia płyty, wynikające z.... Nie były to jednostkowe przypadki, a niepokojąco duża ich liczba. Amerykańska Konsumencka Komisja Bezpieczeństwa Produktów (CPSC) zaapelowała właśnie do użytkowników felernych modeli o ich niezwłoczne zwrócenie producentowi.Wszyscy użytkownicy płyt głównych ASUS ROG Maximus Z690 Hero wyprodukowanych w 2021 powinni je niezwłocznie zwrócić. Dotyczy to produktów o numerzeoraz numerze seryjnym zaczynającym się od literlub. Informacje takie znajdziecie na pudełku z płytą główną. Jeżeli jesteście właścicielami tych płyt, skontaktujcie się niezwłocznie z producentem.