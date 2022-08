Google Pixel 7 i Pixel 7 Pro w pełnej krasie na wideo

Nowe flagowce Google na filmie znanego youtubera.

Subtelny progres

Źródło: Unbox Therapy

Google słynie z nietypowej formy ujawniania cech i właściwości swoich nowych smartfonów. Rok temu zaprezentowano Pixele 6 w dwóch etapach: najpierw poznaliśmy wygląd urządzeń, a osobne wydarzenie kilka tygodni później było poświęcone pozostałym cechom. W tym roku zamysł jest chyba podobny, ale forma jeszcze dziwniejsza i zapewne jeszcze bardziej rozwleczona w czasie. Jakiś czas temu uruchomiono bowiem stronę ze zdjęciami urządzeń, a teraz znany youtuber Unbox Therapy wszedł w posiadanie przedprodukcyjnych egzemplarzy Pixela 7 i Pixela 7 Pro i opublikował kilkuminutowy film w którym prezentuje modele z każdej strony i wyraża swoją opinię na ich temat. Oczywiście, są to urządzenia bez systemu operacyjnego, służące jedynie demonstracji ich fizycznej budowy, która, jak zaznacza sam autor, przed wprowadzeniem na rynek może jeszcze ulec delikatnym modyfikacjom.Jak widzimy na wideo, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Google pozostało przy wzornictwie podobnym do poprzedniej generacji Pixeli. Mamy tu więc kanciaste, minimalistyczne bryły, których największym wyróżnikiem jest pozioma listwa na tylnej ścianie, gdzie znajdziemy moduł aparatu. W Pixelach 7 jest ona jednak bardziej urozmaicona - obiektywy są bowiem wyróżnione innym kolorem, a nie wtopione w powierzchnię wyspy. Ten pozornie mało istotny akcent w praktyce sprawia, że już na pierwszy rzut oka widać różnicę pomiędzy starszą, a nowszą generacją. Oprócz tego, postawiono też na bardziej stonowane kolory obudowy i bardziej eleganckie wykończenie z większą ilością chromowanych powierzchni.Jeśli chodzi o pozostałe cechy, ciężko wskazać bardziej istotne różnice. Urządzenia delikatnie różnią się jeśli chodzi o gabaryty - nowe modele są cieńsze, Pixel 7 jest widocznie mniejszy od swojego poprzednika, a Pixel 7 Pro odwrotnie, jest szerszy i prawie tak samo wysoki jak 6 Pro. Są to jednak dosyć niewielkie różnice, podobnie jak w przypadku masy, która w obu wypadkach jest zbliżona do poprzedniej generacji. Poza tym, Google nie odchudziło ramek w żadnym z modeli i nie zmieniało lokalizacji kamery do wideorozmów - nadal znajduje się ona na środku.Według dotychczasowych przecieków, Pixele 7 będą wyposażone w główny aparat 50 MP, a model Pro dostanie dodatkowo w teleobiektyw 48 MP. Standardowo, urządzenia mają być napędzane autorskim procesorem Tensor 2, a ekrany będą wykonane w technologii OLED. Bazowy Pixel dostanie panel z odświeżaniem 90 Hz a wersja Pro - 120 Hz.Premiera siódmej generacji smartfonów z serii Pixel jest zaplanowana na 13 października tego roku.Źródło: Unbox Therapy / fot. tyt. Unbox Therapy