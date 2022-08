Corsair zapowiedział szybki nośnik SSD nowej generacji. Szykuje MP700 PCIe Gen 5

To jeszcze nie pełny przekrój informacji, ale Corsair w dość oszczędny sposób zapowiedział swój nadchodzący szybki nośnik SSD w standardzie PCI-Express 5.0. Niewielki opis i wykres wydajności można znaleźć na podstronie Corsair poświęconej wsparciu produktów dla nadchodzącej nowej platformy AMD AM5.

Nowy SSD Corsair MP700 Gen5 PCIe ma zapewnić odczyt nawet do 10000 MB/s

Zapowiedzianym nośnikiem SSD jest Corsair MP700 PCIe Gen 5. Na jego zdjęciu widać całkiem solidny radiator, MP700 jest też wyposażony w interfejs PCIe 5.0 x4 i NVMe 2.0. Firma zapewnia, że MP700 jest w stanie osiągnąć do 10000 MB/s w odczycie i do 9500 MB/s dla zapisu. To wartości o 64 proc. lepsze w zapisie i 41 proc. w odczycie od obecnego najwyższego modelu tej marki, czyli Corsair MP600 Pro XT. Jak czytamy - "Poznaj wydajność pamięci PCIe Gen5 w swoim systemie AM5, dzięki nadchodzącemu dyskowi SSD Corsair MP700 Gen5 PCIe x4 NVMe 2.0 M.2, zapewniającemu w zależności od modelu prędkość sekwencyjnego odczytu do 10 000 MB/s i sekwencyjnego zapisu do 9 500 MB/s."