Seria pancernych smartfonów Doogee S89 debiutuje. Na pokładzie potężna bateria i ładowanie 65W

Dziś premiera.

Firma Doogee podaje, że najnowsze smartfony z serii S89 będą od dzisiaj dostępne na platformach AliExpress i Doogeemall. Ta seria charakteryzuje się niezwykle potężną baterią 12000 mAh oraz ładowarką 65W.Tak pojemna bateria na pokładzie to ziszczenie marzeń osób lubiących podróżować. S89 potrafi działać na jednym ładowaniu od 3 do 5 dni w zależności od tego jak z niego korzystamy. Telefon potrafi wytrzymać 16 godzin ciągłego grania, 18 godzin strumieniowania zawartości, 42 godziny słuchania muzyki lub 60 godzin wykonywania połączeń telefonicznych.Oczywiście bateria o pojemności 12000 mAh wymaga odpowiednio potężnej ładowarki. Jak podaje producent, Doogee S89 to pierwszy smartfon pancerny z ładowarką 65W. Jest ona w stanie naładować telefon od 0 do 100% w 2 godziny.Kolejną cechą, która wyróżnia ten telefon od reszty, jest "oddychające oświetlenie" RGB. Jest to tylne oświetlenie smartfona, które przywodzi na myśl Nothing Phone (1), ale w przeciwieństwie do niego, jest ono kolorowe i oferuje więcej funkcji i opcji customizacji. Możemy kontrolować różne aspekty oświetlenia takie jak jego wzór, prędkość lub ustawić sekwencję wyświetlanych kolorów. Różne wzory oświetlenia można przypisać do np. przychodzących połączeń, powiadomień lub zsynchronizować je z muzyką.Ponadto seria S89 może pochwalić się potrójnym aparatem, procesorem MediaTek Helio P90, 8 GB RAM i do 256 GB pamięci masowej, NFC, systemem operacyjnym Android 12, certyfikatami IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, customizowalnym przyciskiem, ładowaniem zwrotne i wieloma innymi przydatnymi funkcjami.Jak podaliśmy we wstępie, seria pancernych smartfonów Doogee S89 zadebiutuje dzisiaj na platformach i Doogeemall. Z okazji premiery, ceny tych smartfonów zostały znacząco obniżone.Od dzisiaj do 26 sierpnia kupimy serię S89 o 50% taniej. Doogee S89 Pro został przeceniony z $565.78 na $282.89 czyli 1397,08 zł. S89 zmieni swoją cenę z $491.98 na $245.99 (1214,84 zł). Co więcej, dla pierwszych 200 klientów, którzy złożą zamówienia na te telefony, przygotowano kupon rabatowy o wartości $10.Więcej informacji o telefonach z serii S89 można znaleźć na oficjalnej stronie Doogee Źródło: Doogee