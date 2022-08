Premiera Blackview Tab 13 na AliExpress – elegancki tablet w przystępnej cenie

Elegancki i szczupły tablet.

Kup Blackview Tab 13 w atrakcyjnej cenie

16FROXEN130

Dzisiaj swoją premierę na platformie AliExpress będzie miał smukły tablet Blackview Tab 13. Korzystając z kuponów zniżkowych i kodu rabatowego będzie go można zakupić za $158.67 (785,90 zł)!Obudowa tego 13-calowego tabletu wykonana jest ze stopu aluminium pokrytego matowym wykończeniem by nadać mu minimalistyczny, elegancki styl. By chronić tablet przed uszkodzeniami, w zestawie znajdziemy także etui ochronne wykonane z materiału TPU oraz szkło ochronne na ekran. Tab 13 możemy zabrać praktycznie wszędzie ze sobą, gdyż jest onoraz smukły (tylko 7,7 mm grubości).Producent wyposażył tablet w 10,1-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości 1200 x 1920 pikseli i zagęszczeniu pikseli na poziomie 224 PPI. Ekran pokrywa około 81% powierzchni frontu urządzenia i jest w stanie osiągnąć jasność 300 nitów. Co więcej, wyświetlacz oferuje tryb ochrony oczu, który generuje mniejszą ilość niebieskiego światła, dzięki czemu redukuje zmęczenie oczu. Blackview Tab 13 został za to nagrodzony certyfikatem. Dodatkowo, tablet oferuje 3 rodzaje trybu ciemnego i tryb czytnika by zapewnić lepszą ochronę naszych oczu.Blackview Tab 13 to nie tylko urządzenie do pracy biurowej czy codziennego użytku. Dzięki swoim podzespołom potrafi on też zapewnić odpowiednią płynność w grach. Wyposażono go w 8-rdzeniowy procesoro taktowaniu 2.0 GHz oraz układ graficznyo maksymalnym taktowaniu 1.0 Ghz. Technologia MediaTek HyperEngine pozwala na płynne działanie nawet bardziej wymagających gier. Użytkownik może również włączyć, który wyłączy wszelkie powiadomienia i wyczyści pamięć RAM by zapewnić większą płynność podczas grania.Standardowo tablet wyposażony jest w. Co ciekawe, możemy tą pamięć rozszerzyć o dodatkowe 4 GB by zwiększyć możliwości urządzenia. Na pliki użytkownika przygotowano 128 GB szybkiej pamięci eMMC 5.1. Ją także możemy rozszerzyć o dodatkowe 1 TB za pomocą karty SD.Table Blackview Tab 13 działa na systemieopartym na Androidzie 12. System oferuje kilka ciekawych funkcji - jedną z nich jest rozpoznawanie aplikacji, których najczęściej używamy. Tab 13 następnie przygotowuje te aplikacje do uruchomienia przy każdym starcie systemu. Umożliwia to przyspieszyć uruchamianie aplikacji nawet o 7%.Kolejną ciekawą opcją jest. Pozwala ona zdecydować, które aplikacje nie będą miały uprawnień do uruchamiania się w tle podczas startu systemu. Pozwoli to zaoszczędzić baterię oraz pamięć.By zapewnić odpowiednią pracę urządzenia, producent wyposażył je w całkiem pojemną baterię. Ogniwozapewnia do 5,5 godziny beztroskiego grania lub oglądania materiałów wideo, 6,4 godziny surfowania po sieci, 16 godzin słuchania muzyki lub nawet do 1080 godzin w trybie czuwania.Ponadto tablet wyposażono w dwie kamerki - przednią 8 Mpix Samsung S5K4H7 oraz tylnią 13 Mpix + 0.3 Mpix, dwa głośniki BOX PA, slot na dwie karty SIM oraz złącze do podłączenia klawiatury. Tab 13 obsługuje również internet SIMO oraz nawigacje GPS, Beidou, Glonass oraz Galileo. Warto również zaznaczyć, że tablet możemy odblokować za pomocą skanera twarzy.Jak już wspomnieliśmy, dzisiaj będzie można zakupić Blackview Tab 13 za jedyne $158.67 czyli 785,90 zł . Podaną cenę uzyskamy korzystając z kuponu stoiska na $20 oraz używając kodu rabatowegoŹródło: Blackview