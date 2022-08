Intel, Tesla i Foxconn wstrzymują produkcję ze względu na falę upałów

Ceny wielu produktów mogą wzrosnąć.

Ceny komponentów znowu w górę?

Klimatyzacja zużywa globalnie niewyobrażalne ilości energii

Wysokie temperatury dają się we znaki nie tylko Polakom. Ze względu na falę upałów cierpi także elektronika użytkowa, ale również wielkie zakłady produkcyjne. Temperatury w Chinach osiągnęły w tym roku poziom najwyższy od 60 lat. W związku z tym rząd wprowadził obostrzenia, które zmuszają korporacje do czasowego zamykania fabryk, celem oszczędzania energii. Ofiarą surowego prawa padła firma Intel.Syczuan, będący jednym z najcieplejszych regionów w Państwie Środka, zmaga się z wysokimi temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. Towarzyszy im najmniejsza od dziesięcioleci miesięczna średnia ilość opadów. Brak wody w zbiornikach hydroenergetycznych powoduje, że Chiny mają rosnące trudności z zaspokojeniem popytu z sieci energetycznej. Zużycie wzrosło m.in. przez chęć chłodzenia domów, zakładów pracy oraz fabryk za pomocą klimatyzacji.W odpowiedzi na narastający problem wszystkie duże fabryki w tej prowincji, w tym należące do Foxconn Technology (główny producent technologii i dostawca Apple), Volkswagena, Onsemi, Tesli i Intela, muszą wstrzymać produkcję do 20 sierpnia. Oznacza to spadek dostępności produktów, ale przełoży się najpewniej również na wzrost cen komponentów.Zaistniała sytuacja może, choć nie musi, wpłynąć na planowaną na wrzesień premierę nowych smartfonów iPhone 14 oraz ich dostępność. Może też namieszać w kwestii cen procesorów Intela, innych komponentów oraz urządzeń z nich korzystających.Zgodnie z artykułem Quartz z lipca 2022 roku klimatyzacja odpowiada za około 10 procent szacowanego na 2000 terawatogodzin zużycia energii na całym świecie. Na szczycie zestawienia plasują się oczywiście Chiny, zużywające 68 razy więcej energii na chłodzenie pomieszczeń niż w 1990 roku.Źródło: Sichuan Daily