Piosenka Janet Jackson oficjalnie uznana za zagrożenie dla komputerów

Kto by się spodziewał?

Piosenka Rhytm Nation może uszkodzić dyski twarde

O utworach niektórych wykonawców mówi się, że są tak złe, że aż bolą zęby. A co powiecie na muzykę, która może uszkodzić dysk twardy w Waszych komputerach? Nie chodzi o żadną specyficzną melodię wykreowaną przez badaczy po to, aby czegoś dowieść. Mowa o jednej z kompozycji. Piosence tak niebezpiecznej, że została dodana do bazy jako podatność CVE-2022-38392 . Nie żartuję, jestem śmiertelnie poważny.Dalej myślicie, że trolluję? No to czytajcie.Singielz albumu Janet Jackson wydanego w 1989 roku faktycznie została uznana jako podatność CVE-2022-38392. Może ona uszkodzić mechaniczne dyski talerzowe o prędkości obrotowej wynoszącej, stosowane w komputerach i laptopach sprzed blisko dwóch dekad. Wystarczy odtworzyć na nich piosenkę, aby wystąpiło wysokie prawdopodobieństwo zakończenia ich żywota. Dlaczego?Rhytm Nation jest utworem wprawiającym niektóre elementy dysków talerzowych w rezonans. Chodzi o specyficzne częstotliwości muzyki, donosi Raymond Chen z Microsoftu. Według niego co najmniej jeden z producentów laptopów był świadomy problemu i zastosował w swoich urządzeniach specjalny filtr wycinający ryzykowne dla dysków częstotliwości dźwięków.Co ważne, nie chodzi wyłącznie o sytuację, w której rzeczony utwór odtwarzany jest bezpośrednio na komputerze wyposażonym w dysk o wzmiankowanych parametrach. Ryzyko uszkodzenia jest równie wysokie, gdy utwór odtwarzany jest na dowolnym sprzęcie audio, znajdującym się w sąsiedztwie dysku zamkniętego w komputerze.Skoro już zostałeś ostrzeżony, upewnij się najpierw, że nie korzystasz z mechanicznego dysku 5400 RPM, a potem włącz sobie omawiany utwór.Kto by pomyślał, że takie coś?...Źródło: CVE, Microsoft