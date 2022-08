Nowy router 5G od FRITZ!Box. Wspiera WiFi Mesh, telefonię i Smart Home

Niemiecki producent urządzeń sieciowych, wprowadził do sprzedaży w Polsce router FRITZ!Box 6850 5G dla nowego standardu komunikacji mobilnej 5G.Dzięki obsłudze zakresów 5G w paśmie poniżej 6 GHz, a także LTE Advanced Pro we wszystkich obecnie wykorzystywanych częstotliwościach LTE, europejscy użytkownicy mogą korzystać z ultraszybkich prędkości transmisji i stabilnych połączeń internetowych w sieciach komórkowych.FRITZ!Box 6850 5G sprawdzi się przede wszystkim tam, gdzie nie są dostępne szybkie i stabilne łącza światłowodowe , ani żadne inne dostępy oparte na infrastrukturze kablowej (lub przewodowej). Nowy standard komunikacji mobilnej zapewnia wysoką przepustowość i gigabitowe prędkości przy minimalnych opóźnieniach.

FRITZ!Box 6850 5G

Zintegrowana centralka telefoniczna

Dzięki obsłudze topologii Mesh, szybka i niezawodna sieć Wi-Fi jest dostępna w całym domu (dwuzakresowe Wi-Fi 5 z prędkością do 1266 Mbit/s). Co więcej, cztery gigabitowe porty LAN i szybki port USB umożliwiają podłączenie wielu urządzeń sieciowych, a także dysków twardych i drukarek, do których dostęp mają w każdej chwili wszyscy upoważnieni użytkownicy – w razie potrzeby nawet poprzez bezpieczny dostęp zdalny.Podobnie jak w wielu innych routerach niemieckiej marki, na pokładzie znalazła się zintegrowana centralka telefoniczna umożliwiająca nie tylko podłączenie telefonów analogowych i realizację wielu funkcji, takich jak przekierowanie połączeń i automatyczne sekretarki, ale ma także wbudowaną stację bazową DECT. Dzięki niej, z routerem można zintegrować do sześciu telefonów bezprzewodowych i obsłużyć liczne aplikacje Smart Home.FRITZ!Box 6850 5GUżytkownicy powinni docenić też funkcje oprogramowania FRITZ!OS, takie jak zapora sieciowa firewall, kontrola rodzicielska i specjalny dostęp do Wi-Fi dla gości. Funkcja inteligentnego pozycjonowania FRITZ!Box 6850 5G pomaga użytkownikom znaleźć najlepszą lokalizację dla routera i idealną orientację anten komunikacji mobilnej.Sugerowana cena FRITZ!Box 6850 5G wynosi 541 euro czyli ok. 2500 zł.Źródło: AVM