Huawei Mate X3 i Honor Magic V2 w natarciu. To będą świetne składaki

Huawei Mate X2 / Źródło: Honor / Huawei

Huawei przygotowuje się do prezentacji kolejnego skołatanego smartfona w swojej ofercie. Nie będzie to jednak ulepszony wariant Huawei Mate Xs 2 , a już tym bardziej jego następca. Teraz przyszedł czas na odświeżenie serii Mate X, w skład której wchodzi Mate X2 zaprezentowany w lutym ubiegłego roku. W internecie pojawiły się bowiem pierwsze doniesienia dotyczące Huawei Mate X3. Zdecydowanie warto na niego czekać.Choć Huawei przede wszystkim znany jest na arenie międzynarodowej ze skołatanych smartfonów na zewnątrz, to jednak ten chiński producent ma także w ofercie urządzenia, w których dodatkowy wyświetlacz jest wewnątrz urządzenia, a na zewnątrz jest ekran podstawowy. Taki język projektowania przyjęła większość marek, dlatego też nie ma się czemu dziwić, że Huawei ma w planach wprowadzić następcę Mate X2. I choć mało prawdopodobne jest, aby Mate X3 opuścił rodzimy rynek producenta, to warto przyjrzeć się nieco bliżej najnowszym doniesieniom.Jak wynika z informacji przekazanych przez jeden z zagranicznych serwisów, Huawei ma zamiar zaprezentować nowy składany smartfon w grudniu tego roku. Wraz z Huawei Mate X3 zadebiutują także słuchawki Freebuds 5.I choć model ten nie trafi do sprzedaży międzynarodowej, to jednak nie wszystko jeszcze stracone, gdyż cała nadzieja w marce Honor, która także na koniec 2022 roku ma pokazać składany smartfon i to w tym samym stylu. Model ten ma zadebiutować pod nazwą Honor Magic V2 i coś czuję, że będzie to właśnie globalna propozycja, składanego smartfona z ekranem do wewnątrz.Huawei Mate X3 ma być smartfonem lekkim i zarazem smukłym. Smuklejszym od swojego poprzednika, który po złożeniu ma 14.7 mm grubości i waży 295 gramów. Ma jednak być bardziej wytrzymały na upadki i uszkodzenia, co może oznaczać wykorzystanie innych materiałów do produkcji obudowy. Składany telefon zostanie także wyposażony w nowy zawias, a załamanie ekranu nie będzie widoczne.Jeśli faktycznie firmie Huawei uda się zredukować do minimum zagięcie wyświetlacza, to będzie to pierwszy tego typu smartfon na świecie, a zatem trzymam mocno kciuki, bo jednak konkurencja w tym roku za bardzo się nie postarała.Niestety Mate X3 będzie urządzeniem 4G. Specyfikacja techniczna urządzenia na ten moment pozostaje tajemnica. Ten sam informator, na którego powołuje się serwis, twierdził wcześniej, że Mate X3 będzie nadal miał konstrukcję składaną do wewnątrz, taką jak Mate X2.Na koniec warto jeszcze dodać, że Huawei Mate X3 w momencie premiery ma być atrakcyjny cenowo, cokolwiek to może znaczyć.Równocześnie w internecie pojawiły się doniesienia jakoby Honor pracował na składanym smartfonem w stylu identycznym, jak Huawei. Śmiem twierdzić, że będzie to w większości model bliźniaczy do Huawei Mate X3 z tą jednak różnicą, że ciętość, że zaoferuje wsparcie dla technologii 5G, to jeszcze zadebiutuje w globalnej sprzedaży, co czyni go bezpośrednim konkurentem dla Samsunga Galaxy Z Fold4.Za wydajność energetyczną mają odpowiadać dwa akumulatory o łącznej pojemności 4900 mAh (2030 mAh oraz 2870 mAh). Zapewne ten pierwszy umieszczony zostanie pod wyświetlaczem.Smartfon ma zostać również wyposażony w układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniając lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Telefon będzie zapewne wyposażony w maksymalnie 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 512 GB pamięci na dane typu UFS 3.1.Szykuje nam się zatem świetna końcówka 2022 roku pod znakiem elastycznych ekranów w smartfonach, mając na uwadze fakt, że OPPO także ma zamiar wprowadzić do oferty swojej składane smartfony - OPPO Find N Fold i Find N Flip, o których pisaliśmy ostatnio OPPO Find N Flip prawdopodobnie będzie bezpośrednim konkurentem dla nadchodzącego Samsunga Galaxy Z Flip 4 i Motorola Razr 2022. Wygląda więc na to, że telefon OPPO z klapką może również być wyposażony w najwydajniejszy układ SoC Snapdragon 8+ Gen1 firmy Qualcomm, taki jak Z Flip 4 i Razr 2022 Źródło: gizmochina weibo / fot. tyt. Honor / Huawei