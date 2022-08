Oukitel WP20 Pro – pancerny smartfon w promocji na AliExpress

Ulepszona wersja WP20 trafia na rynek.

Oukitel WP20 Pro oferuje najlepsze cechy swojego poprzednika – duży ekran, pojemną baterię, lekką wagę – i dodaje do tego więcej przestrzeni na pliki użytkownika oraz porządną specyfikację. Oukitel WP20 Pro waży jedyne 297 gramy co czyni go jednym z najlżejszych pancernych smartfonów na rynku. Smartfon został zaprojektowany tak by działać nawet w naprawdę trudnych warunkach. WP20 Pro odporny jest wodę, kurz, wysokie temperatury i ciśnienie oraz wytrzyma upadki do 1,5 metra. Jego wytrzymałość potwierdzają certyfikatyorazPojemna bateriapozwala korzystać z telefonu przez naprawdę długi czas bez martwienia się o wyczerpanie energii. WP20 Pro może wytrzymać do 550 godzin w trybie standby, 55 godzin rozmów telefonicznych czy 60 godzin słuchania muzyki. Co więcej, telefon wspiera funkcjędzięki czemu możemy za jego pomocą naładować inne urządzenia.Producent wyposażył smartfon w(720 x 1440 pikseli) o proporcjach 18:9. Ostre i wyraziste zdjęcia zrobimy za pomocą tylnego aparatu 20 Mpix oraz przedniej kamerki 5 Mpix.Telefon działa na systemienapędzanym procesoremi wspieranym przez 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci masowej. WP20 Pro wspiera również NFC oraz funkcję odblokowania telefonu za pomocą czytnika linii papilarnych.Oukitel WP20 Pro dostępny jest w dwóch kolorach – Calm Black oraz Eco Green – na platformie AliExpress . W dniach 22 – 26 sierpnia telefon dostępny będzie w promocyjnej cenie(ok. 509 zł).Źródło: Oukitel