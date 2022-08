Nowa pralko-suszarka Xiaomi wygląda jak milion dolarów (kosztuje trochę mniej)

Może nie jest tania, ale przynajmniej nowoczesna.

Nowoczesna pralka Xiaomi MIJIA Partition Washing

Xiaomi ma już w swojej ofercie niemalże wszystko. Z podmiotu produkującego przede wszystkim smartfony firma ta na przestrzeni kilku lat stała się chińskim molochem, zalewającym produktami wiele różnych segmentów rynków na całym świecie. Xiaomi sprzedaje rzecz jasna przeróżne urządzenia RTV i AGD, ale tak nowoczesną pralko-suszarkę jakzobaczyliśmy po raz pierwszy.Xiaomi MIJIA Partition Washing to pralka o nietypowej konstrukcji. Wydawać by się mogło, że jest to zwykła pralko-suszarka, gdzie jeden bęben służy do prania, a drugi do suszenia. Nic bardziej mylnego, bowiem oba bębny można wykorzystywać do przeprowadzania prania. Łączna pojemność wynosi 15 kilogramów wkładu - 5 kg dla górnego bębna oraz 10 kg dla bębna dolnego.