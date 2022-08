Rosjanie postanowili skopiować Raspberry Pi 3. Oto Repka Pi

Rosyjski "wynalazek".



Centrum Innowacji Skołkowo w Rosji odtrąbiło swój wielki sukces. Rosjanie pochwalili się, że wspólnie z NP Intellect opracowali niewielki jednopłytkowy komputer o nazwie Repka Pi. Urządzenie ma trafić do produkcji w październiku 2022 roku. Jeśli na pierwszy i drugi rzut oka Repka Pi przypomina Wam Rapsberry Pi 3, to wzrok Was nie myli. "Innowacyjny" rosyjski pikokomputer jest chińską kopią tego właśnie urządzenia.



Repka Pi, czyli Raspberry Pi 3, ale... lepiej?

Rosjanie utracili dostęp do wielu technologii świata zachodniego, przez co starają się oni tworzyć sprzęt na bazie podzespołów, którymi dysponują. Efekty są takie sobie.



