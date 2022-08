Nie przegap: tania drukarka w Biedronce i nie tylko. Wyprzedaż rusza wkrótce

Nowe oferty z Biedronki.

Tania drukarka z Biedronki i inne gadżety - 16.08.2022

Trwa długi weekend. 15 sierpnia 2022 roku to dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że sklepy otworzą się dopiero 16 sierpnia. Wtedy też w sklepach sieci Biedronka wystartuje nowa wyprzedaż elektroniki i gadżetów. Przejrzeliśmy najnowszą gazetkę Biedronki ważną od 16.08.2022 i wyszukaliśmy dla Was garść najciekawszych produktów, które mogą Wam przypaść do gustu. Uwagę zwraca zwłaszcza tanie urządzenie wielofunkcyjne.Bezapelacyjnie najciekawszą na pierwszy rzut oka tech ofertą z nowej gazetki Biedronka jest urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2710e. Drukarka, skaner i kopiarka w jednym sprzedawana będzie w cenie 199 złotych, czyli o ok. 18-30 złotych taniej niż w innych sklepach. HP DeskJet 2710e cieszy się dobrymi opiniami użytkowników, co pozwala przypuszczać, że osoby poszukującego tego typu sprzętu będą zachwycone. Co istotne: drukarka z Biedronki obsługuje łączność bezprzewodową Wi-Fi.