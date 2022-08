Legenda powróciła. Myszka Razer DeathAdder V3 Pro jest ultralekka i bezprzewodowa

Tego się nikt nie spodziewał.

Razer DeathAdder V3 Pro - cena

Źródło: RazerRazer DeathAdder V3 Pro korzysta z nowego czujnika optycznego Razer Focus Pro 30K. Producent chwali się zestawem funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję, takich jak inteligentne śledzenie (Smart Tracking), synchronizacja ruchu (Motion Sync) i asymetryczne odcięcie (Asymmetric Cut-off). Razer zarzeka się, że liczba niezamierzonych, podwójnych kliknięć gryzonia wyniesie zero. Przełączniki optyczne w Razer DeathAdder V3 Pro mają gwarantować co najmniej 90 milionów bezawaryjnych kliknięć.Źródło: RazerNajnowszy Razer DeathAdder to także technologia HyperSpeed Wireless. Obsługuje częstotliwość raportowania 1000 Hz w odstępach 1 ms. "Z kluczem sprzętowym HyperPolling Wireless, DeathAdder V3 Pro jest w stanie odpytywać bezprzewodowo w odstępach co 0,25 ms, co daje czterokrotnie częstsze raporty i jest cztery razy szybsze niż standardowe częstotliwości odpytywania" - czytamy w informacji prasowej.Źródło: RazerDeathAdder V3 Pro jest ponadto o mniej więcej 25 procent lżejszy od swojego poprzednika, ma żywotność baterii do 90 godzin i da się ładować go przez złącze USB-C za pomocą dołączonego kabla ładującego Razer Speedflex.Źródło: RazerWymiary Razer DeathAdder V3 Pro to 128 x 68 x 44 mm. Masa gryzonia w kolorze czarnym (bez przewodu) to 63 gramy, a białym - 64 gramy.Cena Razer DeathAdder V3 Pro wynosi 159,99 euro (ok. 744 złote). Dodatkowe 34,99 euro (ok. 162 złote) kosztuje Razer HyperPolling Wireless Dongle dający możliwość raportowania co 0,25 ms. Zestaw Razer DeathAdder V3 Pro + Razer HyperPolling Wireless Dongle wyceniono na 177,50 euro (ok. 826 złotych) i jest on dostępny w przedsprzedaży wyłącznie na Razer.com.Źródło: Razer