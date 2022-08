LG UltraPC 16U70Q. Lekki laptop ze świetnymi inteligentnymi funkcjami

Na pewno kojarzycie lekką i wydajną serię laptopów LG gram. Równie ciekawa, ale nakierowana na nieco inne możliwości, jest linia LG UltraPC. Jej najnowszy przedstawiciel LG UltraPC 16U70Q kilka dni temu zawitał do polskich sklepów. I to od razu w specjalnej promocji na pierwszy okres dostępności w sprzedaży.

Sercem laptopa jest sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5625U (2,3 GHz do 4,3 GHz w booście, Cache L3 16MB) ze zintegrowaną kartą graficzną AMD Radeon Vega Graphics (Radeon RX Vega 7). Towarzyszy mu 16 GB RAM LPDDR4 4266 MHz w trybie dwukanałowym. Na dane znajdzie się miejsce na dwóch nośnikach SSD NVMe PCI-Express 4.0. Zastosowano konfigurację 2 x 256 GB, co daje 512 GB łącznej przestrzeni. Sprzęt jest zasilany przez akumulator o pojemności 72 Wh.

Ekran komputera stanowi panoramiczna matryca IPS o jasności 250 nitów. Jej rozdzielczość to full HD, a w zasadzie jej odpowiednik dla proporcji 16:10 (wbrew typowym panoramom 16:9), czyli 1920 x 1200 lub innymi słowy WUXGA. Kwestię multimediów dopełniają głośniki stereo 2 x 1,5 W (HD audio z DTS:X Ultra) i kamera internetowa HD z podwójnym mikrofonem. Komputer jest wyposażony w złącza takiego typu jak HDMI, dwa USB 3.2 Gen 2, USB-C, wtyk zasilania, zabezpieczenie Kensington-Lock, czytnik kart microSD czy gniazdo słuchawkowe. Całość zamknięto w obudowie o wymiarach 356,3 x 248,6 x 16,3 mm przy wadze 1600 g.Firma LG mocno zatroszczyła się o bezpieczeństwo, prywatność i wygodę posiadaczy laptopów LG UltraPC 16U70Q. W komputerze znajdziemy kilka funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. LG Glace by Mirametrix automatycznie wykrywa twarz, oczy i skupianie uwagi na danym obiekcie. Dzięki temu oprogramowanie pozwala na automatyczną blokadę, kiedy użytkownik oddala się od laptopa. Za to Smart Display, Privacy Alert i Privacy Guard samoczynnie zamazują ekran w chwili, gdy sami przestaniemy na niego patrzeć lub ktoś inny będzie zerkał na matrycę. Wtedy dodatkowo pokaże się komunikat z ostrzeżeniem.

Mimo trendu umieszczania ładowania jedynie jako złącze USB-C, nowy laptop LG ma dedykowany wtyk na zasilacz / Foto: LG

Skorzystaj z promocji i kup LG UltraPC 16U70Q taniej w pierwszym okresie po premierze

Wraz z nowym laptopem, dobrze sprawdzi się też chociażby przenośny dodatkowy monitor LG. Funkcja śledzenia wzroku może być użyta też do kontroli ekranu. Może między innymi przenieść aktywną treść na drugi monitor, a nawet kursor myszki. Jeśli oglądamy lub słuchamy multimediów, to po zarejestrowaniu oddalenia się od laptopa, odtwarzanie muzyki czy filmu zostanie zapauzowane. Inteligentna funkcja rozpoznawania użytkownika pomaga nawet w dobrych nawykach pracy z komputerem i zdrowiu. Jeśli wykryje nieprawidłową postawę przy komputerze, to wyświetli stosowne ostrzeżenie.Laptop LG UltraPC 16U70Q jest już dostępny w polskiej sprzedaży. Jego normalna sugerowana cena wynosi 4999 złotych. Jednak w pierwszym czasie od sklepowej premiery, można go kupić w specjalnej niższej cenie, która wynosi 4499 złotych i tym samym zaoszczędzić 500 złotych. Promocja dostępna jest w firmowym internetowym sklepie marki LG.Źródło i foto: LG